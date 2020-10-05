Армения сообщила об уничтожении 200 азербайджанских военных в Карабахе

Ереван, 5 октября. Подразделения армии обороны Нагорного Карабаха загнали в ловушку и уничтожили отряд противника. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, армия Карабах применила тактический прием, создав у противника впечатление отступления на одном из самых сложных направлений фронта.

«Противник, попытавшись быстро занять оставленные армянскими силами позиции, оказался в ловушке. Затем в результате мощного артиллерийского удара большая часть азербайджанского подразделения была уничтожена», — сообщила Степанян.

Она также добавила, в результате операции погибло около 200 азербайджанских военнослужащих.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия взяла под контроль ряд позиций на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Глава государства сообщил в своем микроблоге Twitter, что азербайджанская армия взяла под свой контроль села Шихали Агалы, Сарыджалы и Мезре, которые расположены в Джабраильском районе. Кроме того, азербайджанским военным удалось занять ряд стратегических высот на различных направлениях.