Профессиональный барбер рассказала, как отрастить густую и красивую бороду

Борода сегодня в моде. Но как быть, если подбородок упрямо не желает покрываться густой растительностью? Отвечает на вопрос парикмахер-стилист, барбер Снежана Любимова.

Еще не так давно считалось, что лицо мужчины должно быть обязательно гладко выбрито. Все изменилось около 10 лет назад, когда из солнечной Испании пришла мода на ношение бороды. И если на первых порах имел значение сам факт наличия растительности на лице, то постепенно отращивание бороды трансформировалось в целую философию.

Борода стала непременным атрибутом стиля многих мужчин. Ее периодически отращивают знаменитые актеры — секс-символы своего поколения — Джордж Клуни, Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз, Джонни Депп, Хью Джекман, Бен Аффлек, Дэниэл Рэдклифф, с гордостью носят популярные блогеры и даже люди тех профессий, которым раньше и вовсе возбранялось иметь растительность на лице, например, шеф-повара (Константин Ивлев).

Что уж там говорить, особы королевских кровей — принцы Уильям и Гарри, — и те не раз выходили в свет в таком образе.

Брутальные бородачи холят и лелеют свое главное украшение, раз в три-четыре недели посещают профессиональных барберов и тратят на заботу о красоте и густоте волос не меньше, чем дамы инвестируют в свою внешность. Бороду даже метко окрестили «макияжем для мужчин», настолько сильно она способна преобразить внешность.

Отныне небритость — это не про небрежность и распущенность, а совсем про обратное — статус, стиль, ухоженность и повышенное внимание к своему имиджу. Мыло, масла, бальзамы, воск для укладки, несколько видов гребней и даже смывающиеся тоники и карандаши для оформления контура — содержимое мужского шкафчика в ванной едва ли не богаче и разнообразнее женского. Поддерживать бороду в должном состоянии — это дорого, а значит, ее наличие и ухоженность говорят о статусе владельца.

Как уж тут устоять перед соблазном перестать бриться, когда с экранов ежедневно пронзительным взглядом смотрят бородатые мачо? Но желание желанием, а быстро отрастить эффектную бороду получается далеко не у всех. Волосяной покров то расстраивает образующимися проплешинами, а то и вовсе не растет. Почему так происходит, как с этим бороться? Об этом ФАН рассказала парикмахер-стилист, барбер Снежана Любимова.

Почему борода не растет?

Снежана Любимова отмечает, что причин может быть множество:

«Тут и национальная принадлежность, далее генетика, гормональный фактор. Обязательно нужно анализировать: возможно, борода никогда и не была густой, а может, все было хорошо, а потом появились проблемы».

Барбер предупреждает, что свою пагубную роль может сыграть даже неправильное бритье без предварительного распаривания — на поврежденной бритвенным станком коже впоследствии могут появляться проплешины.

Остановимся подробнее на факторах, препятствующих нормальному образованию волосяного покрова на подбородке, щеках и шее.

Генетика. Традиционно густая растительность характерна для жителей Кавказа и многих южных стран. В то же время для определенных наций растительность вообще не характерна (индейцы, азиаты, жители Крайнего Севера). Кроме того, количество волосяных луковиц у каждого человека предопределено генетически, поэтому в таком случае поможет разве что пересадка волос, что, по словам Снежаны Любимовой, на сегодняшний день является весьма востребованной процедурой.

Гормональный фон. Главный мужской гормон — тестостерон. Он отвечает за половое влечение, состояние кожи, увеличение мышечной массы, эмоциональное состояние и, разумеется, рост волос и облысение. Мало гормона в организме — не ждите кустистой растительности на лице. Решать проблему нужно совместно с эндокринологом, который назначит необходимые анализы и по их результатам определит тактику дальнейшего лечения.

Неправильный уход. Если с точки зрения генетики вашей бороде должен завидовать сам Санта-Клаус, а врач подтвердил, что со здоровьем полный порядок, пришло время обратить внимание на то, насколько правильно вы ухаживаете за лицом. Некачественная или просто старая бритва, бритье без использования специализированных средств (пены или геля), игнорирование афтершейвов (кремов после бритья) могут повреждать фолликулы и создавать помехи для дальнейшего нормального роста волос. Наш эксперт рекомендует в обязательном порядке предварительно распаривать кожу, применять только профессиональные косметические линейки и обязательно использовать средства для глубокого увлажнения, чтобы избежать повреждений и раздражения кожи. Если некоторое количество растительности уже имеется, стилист советует регулярное мытье с крафтовым мылом и обязательным последующим использованием бальзама. Для лица делают пилинги и маски — это избавит от неприятного ощущения стянутости и зуда, которые практически неизбежно возникают по мере отрастания бороды.

Вредные привычки и неправильное питание отрицательно сказываются на здоровье в целом и на состоянии волосяного покрова в частности. Сюда же можно отнести постоянные стрессы, без которых современному человеку никуда, но которых следует стараться максимально избегать.

Как правильно отрастить бороду в домашних условиях

Скажем сразу, быстро стать бородачом вряд получится. Однозначно ответить на вопрос, сколько отращивать бороду, достаточно сложно, поскольку скорость процесса зависит от индивидуальных особенностей организма и от того, какого результата вы в итоге хотите добиться. В среднем на это может уйти до полугода.

Если борода не растет, нужно обратиться к врачу и оценить состояние здоровья, поскольку это явление может быть симптомом различных заболеваний, среди которых дерматит, диабет, авитаминоз, гормональные сбои и другие. Если по этой части все хорошо, можно переходить к процессу отращивания.

Обзавестись густой растительностью могут помочь некоторые лекарственные препараты, однако Снежана Любимова совершенно справедливо не берется комментировать их применение, поскольку не имеет медицинского образования. Эксперт предупреждает, что использовать медикаменты можно только после консультации с врачом.

А вот скорректировать свой режим дня и питание вполне под силу каждому. Здоровый сон не менее восьми часов в день, до двух литров чистой воды в сутки, употребление в пищу продуктов, богатых витаминами А, D, В, Е, С (печень, орехи, рыба и морепродукты, зелень, овощи, творог, гречка, овсянка, красное мясо), наверняка принесут свои результаты и самым положительным образом отразятся на внешнем виде и самочувствии.

Силовые тренировки способствуют выработке тестостерона, а значит, как мы уже говорили, способствуют появлению растительности.

Не стесняйтесь делать пилинг раз в неделю. Нет, это не чисто женская процедура. Да, она способствует росту волос за счет удаления отживших свое клеток кожи.

Скорее всего, щетина будет отрастать неравномерно и тем самым раздражать, вызывая жгучее желание немедленно взяться за бритву. Лучше доверить это дело профессионалу. Снежана Любимова объясняет, что не нужно дожидаться, пока волосы отрастут до определенной длины:

«Стилист работает и с щетиной, и с бородой на протяжении всего периода ношения. Если мужчина желает отпустить бороду, то ее подравнивают время от времени, а все, что лишнее, естественно, подбривают, формируя нужный контур».

Частое мытье бороды никаким образом не влияет на темпы ее отрастания. Барбер советует мыть ее по мере загрязнения, когда умываетесь и принимаете душ. Стилист уточняет, что оказать влияние на рост может специальный шампунь и расчесывание, которое имеет массажный эффект:

«Чем больше и интенсивнее массаж, тем больше шанс, что волос пойдет в рост».

Народные средства для роста бороды

Наш эксперт рассказывает, что в 90% случаев проблема кроется внутри, если ее решить, то сложностей с отращиванием возникнуть не должно. Оставшиеся 10% приходятся, как уже было сказано, на неправильный или недостаточный уход. Специалист в салоне наверняка посоветует вам профессиональные средства высокого качества, но зачастую и простые, проверенные временем домашние рецепты могут оказаться весьма эффективными. Маски на основе натуральных и доступных ингредиентов питают, восстанавливают липидный баланс, расширяют сосуды, сужают поры, усиливают прилив крови. Наиболее действенными считаются варианты с горчицей и красным перцем. Полезно для кожи и волос репейное, касторовое, оливковое, миндальное масло.

Важно! Перед применением стоит проконсультироваться со специалистом и провести тест на аллергические реакции.

Маска с перцем

Возьмите немного репейного масла и размешайте в нем щепотку красного перца. Нанесите смесь на щеки и подбородок, через полчаса смойте теплой водой. Повторяйте три раза в неделю.

Также можно приготовить настойку из красного жгучего перца. Мелко нарежьте продукт и смешайте все с тем же репейным маслом в соотношении 1:10, дайте постоять неделю в темном месте, используйте по назначению.

Не использовать на слишком чувствительной или поврежденной коже!

Маска с горчицей

В блендере взбейте две столовые ложки горчичного порошка, желток одного яйца и две чайные ложки сахара. Доведите смесь до нужной консистенции теплой водой. Наденьте перчатки и нанесите маску на лицо, оставьте для воздействия на 30 минут, смойте теплой водой без мыла. Кожу может немного жечь во время и после процедуры.

Ухоженная, красивая борода — это не только дань моде, но и показатель того, что мужчина заботится о своем здоровье и внешнем виде. Она придает своему владельцу брутальность и статусность. Следуйте рекомендациям профессионалов и уже скоро сможете похвастаться густой растительностью на лице.