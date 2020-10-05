Принц Уильям рассказал о буйном характере старшего сына

Лондон, 5 октября. Принц Уильям рассказал, что его старший сын Джордж имеет достаточно буйный характер, а когда подолгу не выходит на улицу, то начинает вести себя как «зверь в клетке». Об этом пишет «Царьград».

Также 38-летний герцог Кембриджский признался, что не только Джордж, но и все его трое детей «одинаково дерзкие». Он также отметил, что все они очень любят проводить много времени на природе, на свежем воздухе.

«Если он (принц Джордж. — Прим. ФАН) не на улице, то он словно зверь в клетке», — добавил Уильям.

Такими подробностями о семейной жизни принц Уильям поделился после того, как принял участие в проекте, посвященном охране окружающей среды. Так, он снялся в фильме «Принц Уильям: планета для нас», в котором рассказал, как помогает сохранить природу. А затем, в беседе с юными экологами рассказал несколько забавных историй о своей семье.

Также принца спросили, умеет ли он танцевать флосс — танец, когда человек одновременно раскачивает бедрами и машет руками сзади и спереди от себя наподобие маятника. Он отметил, что вся семья Кембриджей освоила этот модный танец, но только не сам Уильям.

Напомним, принц Уильям со своей супругой воспитывают троих детей — семилетнего Джорджа, пятилетнюю Шарлотту и двухлетнего Луи. Ранее британская королева Елизавета II запретила принцессе Кембриджской Кейт Миддлтон заводить еще детей, помимо трех уже имеющихся. Такое решение было связано с отъездом принца Гарри и его супруги Меган Маркл.