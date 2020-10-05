Экс-боевик ВСУ призвала «вывозить и прятать» оружие с фронта

Киев, 5 октября. Так называемый спикер запрещенного в России «Правого сектора»1 националистка Елена Белозерская в эфире своего YouTube-канала призвала «вывозить и прятать» оружие с фронта. Экс-боевик ВСУ заявила, что оправдать вывоз оружия из зоны конфликта в Донбассе на Украину можно тем, что оно еще может пригодиться, если страна снова окажется в ситуации 2014 года.

«Повывозили хлопцы с боевых [позиций] в тыл оружие — плохо, конечно, сделали, оружие нужно на фронте, а не в тылу, но я это понимаю. Понимаю в том случае, если они его вывезли аккуратно, где-то законсервировали, прикопали и спрятали для того, чтобы не доставать с такими муками, как доставали его мы в 2014-м, если оно понадобится, если что-то начнется», — сказала она.

Белозерская призналась, что не поддерживает людей, которые пьяными бегают с оружием по барам и «где-то там стреляют». Также она отметила, что не понимает хранения оружия дома или в гараже , поскольку в любой момент туда могут нагрянуть с обыском.

«Хочешь быть воином, не будь дуриком. Короче говоря, не впутывайся в криминал, и будет тебе счастье. Но, конечно, когда власть преследует людей, которые не связаны ни с каким криминалом, которые просто по факту, что это воины, волонтеры, как Юля Кузьменко (врач-волонтер, одна из фигуранток «дела Шеремета». — Прим. ФАН), то это полный беспредел и преступление», — добавила националистка.

Ранее Белозерская заявила, что кровавые разборки с правоохранителями на Майдане, массовые убийства жителей Донбасса и поджог Дома профсоюзов в Одессе были спланированными акциями националистической группировки.

Она не без гордости отметила, что «правосеки» первыми начали убивать протестующих против новой власти жителей ДНР и ЛНР, в то время как в украинской армии не были готовы к устранению мирного населения.

В 2014 году на Украине началась гражданская война. Киев развернул против республик Донбасса военную операцию после того, как они объявили о независимости, отказавшись подчиняться пришедшим в результате госпереворота властям. На защиту жителей восточной Украины встали русские добровольцы. Многие из них были ветеранами боев в Чечне и других военных конфликтов. Они спасали население, нанося болезненные удары по украинским нацистам.

1 Организация запрещена на территории РФ.