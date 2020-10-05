Названы риски работающих на удаленке россиян

Москва, 5 октября. Генсекретарь Союза Профсоюзов России Евгений Куликов рассказал о рисках, связанных с удаленной работой. Об этом передает издание НСН. По словам эксперта, на законодательном уровне еще не определен порядок такой работы.

Работники сталкиваются со множеством проблем после перехода из офиса на работу из дома. С одной стороны, это удобно — никуда не нужно ехать. С другой, есть много нюансов, в том числе не отработан механизм покрытия расходов.

«Техническое оснащение, заработная плата, режим труда, механизм перевода на удаленный режим работы. Каким образом это сделать?» — отметил Куликов.

Должен ли работодатель внести изменения в трудовой договор сотрудника и может ли сотрудник отказаться от удаленки, если у него нет компьютера, тоже пока неясно, добавил эксперт.

При этом удаленка не гарантирует 100% сохранения заработной платы. Во многих предприятиях работники получили 2/3 от ставки.

Напомним, что в связи с ростом заболеваемости власти Москвы попросили компании перевести сотрудников на удаленку. Аналогичные меры были приняты весной во время пика эпидемии.