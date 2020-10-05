В Киеве рассказали о фантастических планах «зачистки» Кубани и Ростова

Киев, 5 октября. После четвертой мировой войны, в которой Россия проиграет, Украина начнет зачищать свои «исконные территории», такие, как Кубань и Ростов. Об этом сказала экс-боевик запрещенной на территории России организации «Правый сектор»1, бывший офицер морской пехоты ВСУ и командир огневого взвода САУ Елена Белозерская в прямом эфире на своем Youtube-канале.

Она прочитала в комментариях вопрос подписчика, который интересовался, «есть ли желание принимать участие в зачистках деоккупированных территорий от притаившихся коллаборантов». Пользователь Сети при этом выразил мнение, что за землю нельзя платить деньгами, как и за кровь можно расплатиться только кровью.

«Я не знаю, возьму ли в этом участие я лично, мне и сейчас не 20 лет, и здоровье не идеальное, но я знаю, что когда-то будет четвертая мировая война (потому что третья была — «холодной»), которую Россия проиграет, и тогда украинцы пойдут зачищать Кубань, Ростов и так далее», — высказалась Белозерская.

Она аргументировала это тем, что «больше некому», потому что остальные народы, по словам экс-АТОшницы, пострадавшие от России либо уже не разговаривают на русском языке, либо им мешает сильный акцент. Среди них она назвала финнов, грузин и поляков. А украинцы, как считает Белозерская, и внешне больше всех похожи на русских, и язык знают практически идеально.

«Однако, конечно, сама Украина это вряд ли потянет, мы это будем делать в коалиции с другими странами», — имея в виду зачистку российских территорий, сказала экс-боевик.

Напомним, после 2014 года Украина активно ведет политику, направленную против России. При этом Киев регулярно выдвигает необоснованные обвинения в адрес Москвы. Фактически киевские власти пытаются разорвать не только экономические и политические, но и исторические связи российского и украинского народов.

В частности, в этих целях проводится так называемая «декоммунизация», в рамках которой на Украине происходит массовое переименование улиц, сносятся памятники. Более того, прошлой осенью киевские власти запретили использование термина «Великая Отечественная война», заявив, якобы он является «пропагандистским».

1 Организация запрещена на территории РФ.