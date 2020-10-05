Эксперт рассказал, где Турция продолжит экспансию после Нагорного Карабаха 

Санкт-Петербург, 5 октября. Турция как заинтересованная сторона в случае возврата Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана продолжит экспансию на Кавказе, в Средней Азии и центральных районах России. Об этом рассказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в эфире Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент ФАН.

«В случае такого развития событий, Турция воспользуется коридором к Каспию. Об этом говорит последовательная и настойчивая политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Скажем, жесткая политика, которая приносит свои плоды. Продвижение турецких интересов идет по многим направлениям — и в Сирии, и в Ливии, и в Восточном Средиземноморье. Сейчас в армяно-азербайджанском конфликте. И в случае развития эта ситуация будет угрозой для Южного Кавказа, так как экспансионистская политика Турции будет продолжаться», — уверен Долгов.

Основным вектором экспансии Турции эксперт видит укрепление ее позиций на Кавказе и экспансию в восточном направлении — в сопредельные страны каспийского региона.

«Достаточно сильно влияние Турции в Грузии, в Аджарии и других регионах. Я не думаю, что будет присоединение Грузии к Турции, но могут быть попытки создания протурецкого альянса. Коридор к Каспию будет означать продвижение Турции в район Средней Азии, где есть тюркоязычное население», — отметил эксперт.

При этом он не исключил, что экспансионистские устремления Турции затронут и российские территории.

«У Турции есть отношения с Дагестаном. Активно они развиваются с Татарстаном и Башкортостаном. Особенно с Татарстаном, где я неоднократно встречался с людьми, которые закончили турецкие колледжи, и знаю, что турецкое влияние здесь очень сильно. И турецкая идея Великого Турана, хоть напрямую и не транслируется, но она здесь существует. Я не могу сказать, что это опасно, но продвижение турецких идей здесь идет, и над этим необходимо задуматься», — констатировал Долгов.

Напомним, что конфликт в Нагорном Карабахе длится более 30 лет, то затихая, то переходя в острую фазу. Активные боевые действия в очередной раз начались в воскресенье утром, 27 сентября. Власти Армении сообщили о массированной атаке Азербайджана на Нагорно-Карабахскую Республику и ее столицу Степанакерт.

Ранее и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предупредил, что Турция может спровоцировать войну в Закавказье.