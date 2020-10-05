Сексолог назвал признаки, выдающие в мужчине хорошего любовника

Москва, 5 октября. Сексолог и психолог Антон Орлов рассказал, какие признаки помогут женщине распознать мужчину с большим опытом интимных отношений, сообщает РЕН ТВ.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо обращать внимание то, как мужчина двигается и жестикулирует.

«Идеальным вариантом будет поход на танцы или в ночной клуб. Сходите на мастер-класс по танго и посмотрите, как он взаимодействует с телом, это плавные движения или резкие и неконтролируемые», — отметил Орлов.

Еще одним признаком эксперт назвал тактильные движения. Здесь подразумевается то, как часто мужчина пытается прикоснуться к женщине. Психолог посоветовал задуматься над тем, нравятся ли вам прикосновения партнера. Если прикосновения неприятны, то и во время близости с таким мужчиной будет некомфортно.

Сексолог уверен, что очень важно совпадать именно на «эмоциональном и энергетическом уровне». Поэтому хорошим знаком являются ситуации, в которых мужчина смеется вместе с вами, или грустит в те же моменты, во время которых грустно вам.

Третий признак хорошего любовника — это густая растительность на теле, которая говорит о высоком уровне тестостерона. Четвертый признак — увлечение мужчины спортом, который также отвечает за выработку тестостерона.

Также Орлов рекомендует обратить внимание на то, как мужчина водит автомобиль. Если он ездит плавно, без резких движений, то он будет таким же и в постели, а агрессивное вождение, наоборот, говорит скорее об агрессивном поведении в момент интимной близости.

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