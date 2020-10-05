Ковтун рассказал, как будут развиваться отношения Украины и Белоруссии

Санкт-Петербург, 5 октября. Отношения между Украиной и Белоруссией ухудшились, однако Киев не несет за это ответственности. Об этом заявил глава украинского Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Политолог уверен, что отношения между Украиной и Белоруссией ухудшились не по вине украинской стороны.

«Лучше в жизни множить друзей, а не врагов. Я не хотел бы, чтобы между Украиной и Белоруссией было напряжение. В данном случае это не спровоцированное Украиной ухудшение отношений», — считает Ковтун.

Он также добавил, что политические противоречия между Минском и Киевом не окажут влияния на экономическое сотрудничество Украины и Белоруссии.

«Если говорить о масштабах страны, то Украина это 44 миллиона человек, Белоруссия девять миллионов. Все нефтепродукты, которые Белоруссия производит она продает Украине, других рынков сбыта у Белоруссии нет. В Европе затоваривание, цена на нефть низкая. Кому они сделали хуже, они не будут поставлять нам нефтепродукты? Я думаю будут, потому, что мы платим доллары и евро», — подчеркнул Ковтун.

Политолог также напомнил, что гостелевидение Белоруссии в своих сюжетах начало называть Украину «бывшей УССР». По словам эксперта, подобная формулировка не может оскорбить украинцев.

«В данном случае, нужно, что бы была самоирония, была улыбка. Это на самом деле никаким образом не может нас унизить или задеть», — считает Ковтун.

При этом Ковтун назвал фриками авторов инициатив на Украине, которые предлагают переименовать Россию в «Московию».