Соединенные Штаты Америки на пороге гражданской войны. Воспользовавшись лазейкой в американской выборной системе, 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп готовится не отдать власть при любом исходе выборов, даже если его соперник-демократ Джозеф Байден будет объявлен победителем.

Выборы 2020 в США: ловушка для Байдена

Президент США Дональд Трамп, который, несомненно, хочет остаться на своем посту следующие четыре года, уличен в связях с лицами, пропагандирующими подготовку к гражданской войне на территории США. Об этом говорится в статье-расследовании «Связанный с Трампом консультант имеет отношение к страницам в Facebook, предупреждающим, что президентские выборы в США спровоцируют гражданскую войну», опубликованной 4 октября The Guardian.

Эта информация заиграет еще более яркими красками, если учесть особенности американской избирательной системы, которая в данном случае подготовила настоящую ловушку для соперника Трампа — кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Способ голосования, который будет использован на выборах в этом ноябре, предполагает, что голоса сторонников Трампа (они в подавляющем большинстве будут голосовать лично) подсчитают за 24 часа. В то же время подсчет голосов сторонников Байдена (они в подавляющем большинстве будут голосовать по почте) может занять целый месяц.

В сложившейся ситуации Дональд Трамп вполне может провозгласить себя победителем на выборах и призвать своих сторонников к «защите результатов честного голосования» с оружием в руках. Важно помнить, что в США уже существует ряд военизированных организаций, которые неоднократно заявляли, что готовы защищать своего кандидата, в том числе с использованием оружия.

Насилие в США: стреляющая нация

Прогноз о возможном начале в США гражданской войны после выборов не кажется таким уж невозможным, если вспомнить, какое количество оружия находится на руках у американцев, и каков в этой стране уровень насилия. Подсчитано, что в США количество единиц огнестрельного оружия превосходит число всех американских граждан с учетом стариков и новорожденных. При этом количество приобретаемых населением США боеприпасов с каждым годом неизменно растет. Спрос настолько велик, что уже известно о нехватке боеприпасов в магазинах.

По этой причине вероятность не просто гражданского противостояния, а настоящей гражданской войны не кажется умозрительной, особенно, если учесть уровень агрессии в американском обществе.

Политический кризис в США: кто за Трампа — два шага вперед

Не стоит думать, что за сохранение Трампа любой ценой на посту президента решительно выступают только те, кого в США принято называть реднеками [от англ. rednecks, буквально — «красношеие») — жаргонное прозвище белых фермеров, жителей американской сельской глубинки].

Целый ряд вполне респектабельных парламентариев также готов поддержать Трампа в случае, если он решит силой удерживать власть. Впрочем, как правило, политики предпочитают прямо об этом не говорить. Однако есть и те, кто открыто говорит о своей позиции. Вот, например, вполне уважаемый представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США Майкл Капуто, не стесняясь, советует американцам запасаться боеприпасами.

«Русские тролли», куда ж без них

Разумеется, было бы удивительно, если бы к этой истории американцы не приплели «русских троллей», якобы пытающихся вмешаться в американские выборы всеми возможными способами. Чем решительнее американский истеблишмент пытается разжечь войну в собственной стране, тем активнее местные политики обвиняют в этом мифических русских, которыми руководит зловещая «рука Кремля». Эти обвинения — дань застарелой американской традиции видеть в России (как когда-то в Советском Союзе) главного врага, а также отсутствие свежих идей для пропаганды.

Истоки гражданской войны в США

Следует отметить, что предпосылки гражданской войны в США не просто давние, этому способствуют по-настоящему неустранимые проблемы Соединенных Штатов Америки. В первую очередь — это межрасовая ненависть в американском обществе (в этой части противостояние избирателей Трампа и Байдена выглядит особенно пугающе).

Помимо расовых проблем, американское общество раздирают экономическое и социальное неравенство, также очень заметное среди тех, кто голосует за республиканцев и демократов.

Пандемия, вызванная коронавирусом, которая принесла Соединенным Штатам рекордное число заболевших и умерших, обновила рекорд по количеству бедных в стране.

А тут еще и сам Дональд Трамп заразился COVID-19, и о его состоянии поступает весьма разноречивая информация. А ведь американский президент, которому 74 года, находится в группе риска. Впрочем, говорят, из его 77-летнего соперника вообще, как говорится, песок сыплется…

Так что месяц, оставшийся до президентских выборов в США, обещает быть горячим, но и после завершения голосования противостояние там отнюдь не закончится. Возможно, за выборами в США последует затяжной политический кризис, сопровождаемый массовым насилием.