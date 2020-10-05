Кадыров на легендарной «Волге» открыл дорогу в Грозном

Грозный, 5 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров открыл дорогу в Грозном после реконструкции, проехав по ней на раритетной «Волге». Об этом сообщает ТАСС.

Торжественное мероприятие приурочили ко Дню Грозного, который отмечается 5 октября.

Кадыров с радостью сел за руль легенды советского автопрома и под рев мотора резко выехал на обновленную дорогу. О своих впечатлениях от поездки он позднее рассказал журналистам.

«Мне очень понравилось, красиво и со всеми удобствами. Получилась широкая улица, сделанная с учетом всех современных требований. Настроение у нас хорошее, мы празднуем день рождения нашего любимого города Грозного», — сообщил он.

Магистраль расширили до шести полос. Это увеличило ее пропускную способность и безопасность движения. Кроме того, на всем участке провели замену коммуникаций.

«Помимо того, что все это красиво и удобно сделано, это разгрузит центр Грозного. Очень хороший подарок на День города, который в том числе имеет значение для развития туризма. Туристы, которые приезжают в наш город, однозначно отмечают качество наших дорог, не во всех регионах такие дороги есть», — отметил мэр столицы Чечни Иса Хаджимурадов.

Реконструкция улиц Индустриальная и соединяющей ее с центром города участка улицы Назарбаева проводилась в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».