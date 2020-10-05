Вячеслав Лысаков: Новая программа поддержки российского автопрома обречена

В следующем году, согласно законопроекту о бюджете, поступившему в Госдуму, правительство планирует потратить 14,9 млрд рублей на льготные автокредиты и лизинг для поддержки отечественного автопрома. Планируется, что покупатель нового автомобиля, произведенного в России, получит скидку в размере десяти процентов от стоимости машины, а для жителей Дальнего Востока она достигнет четверти его стоимости. Вот только, к сожалению, наш отечественный автопром поддерживается не одно десятилетие и чувствует себя не очень здорово.

Вообще стоит отметить, что «отечественный автопром» — это скорее условное понятие. Дело в том, что у нас в стране работают филиалы мировых автомобильных концернов. Тем не менее если назвать те сборочные заводы западных автогигантов, которые работают в России, то тут основная проблема в том, что под этих автопроизводителей уже много лет действуют серьезные преференции и таможенные льготы. И они были сделаны, чтобы наш автопром действительно развивался, чтобы его продукция была доступна для российского потребителя. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях.

Все льготы принимались при условии высокой локализации производства именно у нас в России. Иначе это просто отверточная сборка и не более того.

Тем не менее огромные таможенные льготы, сплошные преференции, которые даны автопроизводителям на территории Российской Федерации, действуют на фоне крайне низкой локализации. Потому что, например, в Китае, за два года производства любой модели достигается локализация восьмидесяти процентов.

Именно локализация является локомотивом развития автопроизводства, потому что когда мы сами производим компоненты автомобиля, начиная от электроники и до подвески, того же металла для кузова, тогда — да, это шаг вперед. А когда у нас локализация уже на протяжении многих лет не более тридцати-сорока процентов, встает вопрос: а мы деньги зачем западным автоконцернам дарим? Потому что эти деньги идут прямым путем за пределы России. Они льготы получали из условий, что мы хотя бы восемьдесят процентов, а в идеале сто процентов деталей будем делать сами, и из них будем собирать автомобили. А мы эту локализацию довели лишь до тридцати процентов, то есть стекла, резина, коврики и аккумуляторы — это наше, а все остальное и основное, это импортное, которое к нам завозится.

Поэтому при таком неправильном, и, я бы даже сказал, уродливом, деформированном подходе рассчитывать, что скидка в десять процентов может каким-то образом спасти или простимулировать наш автопром, это не совсем эффективные подходы. Ту же самую скидку в десять процентов любой покупатель может получить, если будет внимательно следить за акциями автодилеров, которые, например, в конце декабря объявляют распродажу автомобилей, причем новых, только выпущенных в уходящем году.

Поэтому без этой заявленной Минпромторгом скидки можно купить на таких условиях новую машину, которую ты сам и пожелаешь. Я считаю, что не это должно быть главным. Тем более для Дальнего Востока, где широко распространены японские машины с правым рулем. Я — сам дедушка праворульных машин, первые такие машины я в Москву еще в 90-х годах привез. Могу сказать, что наши новые российские автомобили даже с большей скидкой в тридцать процентов люди не будут брать.

Отечественные машины намного уступают по качеству японскому автомобильному секонд-хенду, даже пяти-семилетнему. Поэтому дальневосточники никогда добровольно не пересядут на наши «калины-малины», даже если их будут продавать со скидкой. Тем более что сейчас в условиях локдауна, его последствий у людей даже при условии скидок просто нет денег на покупку новых автомобилей.

К тому же с учетом роста курса валют покупательная способность простых людей значительно снизилась. И я не думаю, что эти десять процентов что-то решат на фоне резко скакнувшего курса доллара и евро. Символические скидки — это как мертвому припарки. Мы и так содержим наш автопром за счет не заслуженных, по моему мнению, преференций. Если так и продолжать дарить деньги в надежде, что каким-то образом оживится спрос за счет таких мизерных скидок, то это тупиковый путь, тем более на фоне экономических проблем и событий этого високосного года.