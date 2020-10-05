Фанатам не понравилась «плоская» Каменских в леопардовом бикини

Киев, 5 октября. Супруга украинского рэпера Потапа Настя Каменских показала Instagram фото в леопардовом бикини. Поклонники раскритиковали «плоскую» фигуру певицы.

Каменских сравнила женщину с «дикой кошкой». Это грациозное животное может быть милым, игривым или опасным.

«Какую из кошек вы хотите выпустить сегодня?» – спросила певица у подписчиков.

Вместо ответа поклонники приняли обсуждать «прелести» Каменских. Они заметили, что в последнее время украинская дива сильно сдала. В свои 33 года она выглядит «квадратной», от былой женственности не осталось и следа.

«Каменских, тебя что, Потап уже не устраивает?» — поинтересовался подписчик. «Пора прикрывать свои прелести, осень на Украине», — пошутил пользователь. «Тоже ничего, но у нас получше есть», — заметил поклонник. «Осталось только на женском кресле у гинеколога сфоткаться», — предложил другой подписчик. «Фигура далеко не огонь, плосковатая, зачем позориться», — написал еще один поклонник.

Подписчики упрекнули певицу в том, что она стала часто выставлять напоказ свою наготу. Они просят Каменских заниматься творчеством и писать песни, а не оголяться.

Ранее сообщалось, что Каменских позировала фотографу абсолютно голой. Она прикрылась только охапкой цветов.