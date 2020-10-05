Авербух ответил на слухи о замене Загитовой в «Ледниковом периоде»

Москва, 5 октября. Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Илья Авербух ответил на слухи о замене олимпийской чемпионки Алины Загитовой в телешоу «Ледниковый период», передает Sport24.

Знаменитое шоу вернулось в эфир после долгого перерыва. Ведущей нового сезона стала 18-летняя Загитова, компанию которой составил известный фигурист Алексей Ягудин.

Однако первый выпуск шоу, который показали на Первом канале в субботу, был раскритикован зрителями в пух и прах. По мнению россиян, Загитова не справляется с ролью ведущей, «бедному» Ягудину приходится «тянуть ее за уши». После этого появились слухи о том, что фигуристку заменят на другую ведущую.

Авербух опроверг эти домыслы. Продюсер «Ледникового периода» назвал Загитову «украшением шоу» и большой умницей. Он призвал зрителей поддержать девушку, которая изо всех сил старается на новом для нее поприще.

«Задача каждого из нас поддержать Алину и любоваться ее красотой. Слухи о смене ведущих? Однозначно никто никого менять не будет. Это глупость!» — подчеркнул фигурист.

Ранее японские журналисты назвали 18-летнюю фигуристку самой красивой спортсменкой в мире. По их мнению, в образе Загитовой сочетается «здоровый облик» и «дикий стиль». Родители девушки не стали комментировать такой комплимент, а вот одноклассница спортсменки призналась Федеральному агентству новостей, что рада за нее.