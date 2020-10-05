Украинский эксперт раскритиковал Авакова за проармянские высказывания

Санкт-Петербург, 5 октября. Эксперт украинской политологической ассоциации Ренат Ковбасюк в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» жестко раскритиковал высказывания министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за комментарии о позиции страны по конфликту в Нагорном Карабахе.

Напомним, в своем Twitter Арсен Аваков заявил о нейтралитете Украины в данном военном противостоянии.

«Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь — таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов — надо бы поискать всей страной», — написал глава украинского ведомства внутренних дел.

По мнению эксперта Ковбасюка, Аваков такими высказываниями выходит за рамки своих полномочий.

«Это не сфера компетенции Авакова, этим должно заниматься Министерство обороны, Министерство иностранных дел, но никак не Министерство внутренних дел. Он выступает не как украинец, не как гражданин Украины, а как армянин, как человек, представляющий Армению. Это очень прискорбно. Реформ в МВД мы не увидели, нормальную работу полиции мы тоже не увидели, но зато такие вот проармянские, а не проукраинские послания мы услышали», — считает Ренат Ковбасюк.

Политолог отметил, что Украина всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, но в обществе есть и сторонники Армении в данном конфликте. Однако на официальном уровне позиция однозначна.