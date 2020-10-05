Швыткин предупредил, что Турция может спровоцировать войну в Закавказье

Санкт-Петербург, 5 октября. Турция не может выступать миротворцем при решении нагорнокарабахского конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

«Лично для меня очевидно, что Турция начала этот конфликт. Исходя из тех заявлений, которые следуют со стороны (турецкого президента) Реджепа Тайипа Эрдогана, которые являются воинствующими и вносят деструктивный вклад, ясно, что Турция будет проводить деструктивную политику с целью эскалации этого конфликта», — объяснил он.

Он также обратил внимание, что высказывания Эрдогана противоречат совместному заявлению лидеров России, Франции, России и Германии по урегулированию ситуации в Карабахе. Эксперт видит опасность в том, что локальный конфликт в регионе усилиями Турции может перерасти в полномасштабную войну в Закавказье.

«Этот конфликт вышел за пределы локального. Он направлен на разжигание войны в Закавказье. Армения и Азербайджан граничат с нашей страной, и эскалация напряженности у наших границ не допустима», — подчеркнул Швыткин.

Депутат отметил, что Россия предпринимает усилия как на дипломатическом уровне, так и на уровне Министерства обороны в части консультаций и обсуждения этих вопросов с противоборствующими сторонами.

«Наша задача на сегодняшний момент прекратить кровопролитие и посадить противоборствующие стороны за стол переговоров», — добавил политик.

Швыткин также не исключил более жесткой реакции России на действия Турции.