Меланья Трамп рассказала о своем самочувствии после заражения коронавирусом

Вашингтон, 5 октября. Первая леди США Меланья Трамп поделилась своим состоянием после известия о заражении коронавирусом. Сообщение о самочувствии жены президента США появилось в Twitter.

«Чувствую себя хорошо, буду отдыхать дома. Спасибо медицинскому персоналу и опекунам во всем мире, я продолжаю молиться за тех, кто болен, или тех, чьих членов семьи затронул вирус», — написала жена Трампа.

Также Меланья Трамп от лица всей своей семьи поблагодарила всех неравнодушных за молитвы и поддержку.

Напомним, американский лидер и его супруга заразились COVID-19 за месяц до президентских выборов в США. Супруги Трамп сдали тест на коронавирус после новости о заражении одной из сотрудниц Белого дома.

Дональда Трампа госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, но он уже покидал госпиталь, чтобы увидеть своих сторонников.