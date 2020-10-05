Бывший муж Гагариной нарвался на критику из-за фото Литвиновой

Москва, 5 октября. Бывший супруг Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков показал в Instagram одну из своих работ и нарвался на критику. Некоторые подписчики нашли в портретном снимке актрисы Ренаты Литвиновой недостатки и даже смогли связать их наличие с прошлой женой автора.

Исхаков выложил в своем профиле в соцсети черно-белое фото, на котором с обнаженными плечами позирует Литвинова. Он решил не сопровождать текстом, добавив к нему лишь символ в виде сердца.

Публикация вызвала у фолловеров разные эмоции. Одни восхитились снимком и моделью, другие испытали негодование в связи с тем, что на нем запечатлена не «идеальная» Гагарина.

«Полина бы была лучше», — заявила astashevandrey1. «Почему глаза косые? Или ракурс неудачный, или освещение…» — высказался naomi_807. «У нее на этом фото глаза косые», — указала tatka_tata_. «Полина — очень красивая девушка!!! Всем бы быть похожими на нее! Идеальная, красивая, молодая!!!» — написала ek_aterina5257.

О разводе Исхакова и Гагариной стало известно минувшим летом. Певица дала интервью, в котором подтвердила это, напоминает портал «Утро.ру». Для исполнительницы этот брак был вторым.

Фотографу принятие перемен в личной жизни далось тяжелее, чем его супруге. Забыть жену он не может до сих пор. Недавно Исхаков выложил снимок, на котором запечатлен момент, как они с Гагариной в 2013 году обмениваются кольцами на свадьбе. В публикации он признался, что годы, когда артистка была рядом, вспоминает с благодарностью и нежностью. Исхаков заявил, что если бы семь лет назад у него была возможность сделать другой выбор, он бы ею не воспользовался, пишет «Дни.ру».