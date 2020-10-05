Армения назвала число погибших мирных жителей с начала конфликта в Карабахе

Ереван, 5 октября. Армянский единый информационный центр, действующий при правительстве страны, назвал число погибших и пострадавших из-за обстрелов Азербайджана мирных жителей с начала конфликта в Нагорном Карабахе. Сообщение опубликовано в Facebook.

«С первых дней агрессии азербайджанские Вооруженные силы обстреливали мирные населенные пункты и гражданские инфраструктуры Армении и Арцаха (Карабаха. — Прим. ФАН)», — говорится в сообщении.

С начала конфликта погиб 21 мирный житель, 82 получили ранения. Армия Азербайджана повредила 2104 единицы имущества, зданий и строений.

Давний нагорнокарабахский конфликт обострился 27 сентября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армия Азербайджана стала бомбить Нагорно-Карабахскую Республику и ее столицу Степанакерт. Баку принялся утверждать, что пошел в контрнаступление. На его сторону встала Турция.

Россия призвала Баку и Ереван сложить оружие и начать диалог в рамках Минской группы ОБСЕ, передает Infox.ru. Армия обороны Нагорного Карабаха ранее объявила о тактическом отступлении.