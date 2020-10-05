Британцы подняли на смех план Лондона по запугиванию России

Лондон, 5 октября. Великобритания укрепила свои военно-морские силы и попыталась с его помощью запугать Россию, однако стала посмешищем в Сети, передает «ПолитРоссия».

На страницах британской газеты Daily Mirror была опубликована статья, авторы которой утверждают, что «смертоносный флот» Великобритании будет задействован в учениях НАТО Joint Warrior, которые состоятся в Северном море. По мнению журналистов, маневры НАТО станут масштабной демонстрацией силы для России и Китая.

«В центре хорошо вооруженной флотилии находится самый большой британский военный корабль — авианосец HMS Queen Elizabeth, оснащенный лучшими американскими и британскими истребителями F-35B», — говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что западные военные опасаются, что зоне проведения учений могут появиться российские бомбардировщики, поэтому ВВС Великобритании подготовили истребители Eurofighter Typhoon для встречи российской боевой авиации.

Кроме того, в районе проведения маневров будут присутствовать противолодочные корабли и подводные лодки.

«Эта группировка является крупнейшей морской силой под руководством европейского командования за последние два десятилетия. Командующий Королевским флотом коммодор Стив Мурхаус сказал, что новая ударная группа авианосцев является воплощением британской морской мощи», — отмечают британские журналисты.

Читатели Daily Mirror подняли на смех безумный план Лондона по запугиванию России флотом. Британцы с иронией отметили, что в Великобритании больше адмиралов, чем боевых кораблей, а учения НАТО в Северном море являются бессмысленной тратой времени и денежных средств.

«А что дальше? Полная трата ресурсов на бесполезное и бессмысленное бряцание оружием!» — пишет ryan_shaws.

«Одна атомная подводная лодка, и эта группировка окажется на дне», — отмечает dave_riter.

«У нас адмиралов больше, чем кораблей», — пишет ibs99.

«Немного желания, и на этих маленьких лодочках начнется пожар», — уверен edm_4_lif.

Ранее The National Interest опубликовало статью об «огромной и страшной» российской подводной лодке класса «Хабаровск». Американские журналисты отметили, что субмарина специального назначения будет вооружена шестью беспилотными подводными аппаратами «Посейдон», способными наносить ядерный удар по военным базам и корабельным группировкам противника.