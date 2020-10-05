Названы самые популярные российские направления горного туризма в октябре

Москва, 5 октября. Российские туристы осенью 2020 года предпочитают остальным горным направлениям сочинскую Красную Поляну, крымский Бахчисарай и кемеровский Шерегеш, сообщает Tvil.ru.

Рейтинг составлен специалистами на основе количества брони жилья, совершенной туристами в период с 1 по 31 октября. После проведенного анализа стало ясно, что российские туристы предпочитают бронировать комнаты на период от двух до семи суток и тратят на проживание не более 9,3 рублей в сутки. Самый бюджетный отдых — в Бахчисарае, там цена трех ночей на одного человека в среднем составляет 1728 рублей. Самый затратный — в Шерегеше, где за две ночь одному туристу придется заплатить 9250 рублей.

Ранее были озвучены самые популярные авианаправления россиян осенью. На первом месте — курорты Краснодарского края, второе и третье заняли Калининград и Минеральные Воды.