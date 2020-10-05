Сенатор Пушков заявил, что история превратилась в сферу острой конкуренции

Москва, 5 октября. В XXI веке история превратилась в сферу острой конкуренции из-за борьбы за новый мировой порядок, установившийся после Второй мировой войны. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передает ФАН.

«XXI век стал веком схватки за историю. Речь не только о переписывании истории на Западе, но и о попытках создания параллельной истории, а затем и альтернативной истории, которая постепенно должна заменить подлинную. Так интерпретация становится следствием соотношения сил на мировой арене, — сказал он, выступая на форуме «История для будущего. Новый взгляд».

Сенатор рассказал, что сегодня существует несколько подвидов информационных войн, которые ведут против России: геополитическая, имиджевая, ценностная. Так, первый подвид используют, чтобы осадить противника, а второй направлен на дискредитацию России и нейтрализацию ее позитивных действий. Говоря о третьем подвиде, Алексей Пушков отметил, что такие инфовойны касаются ценностных ориентиров и норм.

Сенатор также рассказал о четвертом подвиде инфовойн — это борьба за делегитимизацию России как одного из лидеров современного мира.

«История превратилась в сферу острой конкуренции и соперничества именно потому, что ведется борьба за новый мировой порядок, установившийся после Второй мировой войны. Мировой порядок отражает ее итоги и положение СССР как одной из держав-победительниц, — сказал Алексей Пушков. — Если же пересмотреть историю войны и лишить Россию как преемницу СССР статуса державы – победительницы в той войне, то можно ставить вопрос о правомерности ее статуса постоянного члена Совета безопасности ООН с правом вето, как и всей послевоенной мировой системы».

Парламентарий убежден, что если говорить о войне с гитлеровской Германией, то сравнения — не в пользу западных союзников. Он напомнил, что в Европе против Гитлера не было ни одной битвы, сравнимой со Сталинградом или Курской дугой.

«Наиболее крупной операцией была высадка войск 6 июня на Нормандском побережье Франции. Остальное — это локальные битвы. Кроме Монте Кассино в Италии и поражения союзных войск в Арденнах, нечего и вспомнить», — добавил Алексей Пушков.

Напомним, ранее в понедельник в Музее Победы в Москве стартовал Форум «История для будущего. Новый взгляд». Мероприятие приурочено ко Дню учителя и Дню Памяти Подольских курсантов.