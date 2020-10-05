Стало известно, как власти Крыма решат проблему нехватки воды

Симферополь, 5 октября. Улучшение ситуации с водой в Крыму возможно после 10 октября, когда начнутся дожди. Осадки наполнят обмелевшие водохранилища полуострова, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на оперативном совещании по вопросам водоснабжения, его слова передает корреспондент ФАН.

«Больше 150 тыс кубометров поступило только за выходные дни в Симферопольское водохранилище. После 10 октября осадки ожидаются, нам это облегчит ситуацию», — сообщил Аксенов.

Аксенов также отметил, что за последнюю неделю люди стали меньше обращаться с жалобами на напор и качество воды.

За минувшую неделю специалисты госпредприятия «Вода Крыма» обработали более одной тысячи заявок, в выходные зарегистрировано 256 заявок. Глава предприятия Владимир Баженов сообщил, что люди жалуются на протечки водопровода.

«20 заявок на нарушение целостности на выходных, на сегодняшнее утро – 6. По качеству воды 4 обращения: как правило, это жители районов ТЭЦ и Героев Сталинграда, потому что туда подается вода из подземных источников», — отчитался Баженов.

Он также уточнил, что благодаря воде, которая наполнила водохранилище на прошедшей неделе, у жителей Симферополя стабилизировался напор воды в трубах.

«За аналогичный период прошлого года было поднято 468 тысяч кубометров воды, в этом году было 386 тысяч», — отметил Баженов.

В правительстве Крыма также решили экономить воду, поэтому необходима модернизация Крымской ТЭЦ. Это позволит уменьшить ежедневное потребление воды на 11 тыс кубометров в сутки. Сэкономленную воду Аксенов предложил направлять на нужды жителей крымской столицы.

«Правительство РФ поддерживает наш план», — сообщил глава Крыма.

Тендер на модернизацию уже объявлен, его стоимость составила 6,5 млрд рублей. В частности, планируется заменить действующую парогазовую установку ТЭЦ мощностью 90 МВт на более мощную – в 120 МВт. Итоги тендера подведут в июне 2021 года, а модернизацию планируют завершить в 2024 году.

В Крыму собираются бурить новые скважины, их число вырастет до 250. Власти хотят выкупить источники, находящиеся в частной собственности. По мнению Аксенова, это поможет преодолеть дефицит воды к марту 2021 года.

К тому времени уже построят опреснительную установку морской воды. Ее разместят в Николаевке, что в 40 километрах от Симферополя. Специалисты оценили стоимость проекта в 20–30 млрд руб.

Напомним, проблемы с водоснабжением в Крыму начались еще в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал. Вода из Днепра обеспечивала до 90% потребностей полуострова. Ситуация ухудшалась постепенно, и серьезно обострилась в этом году. Из-за засухи и отсутствия осадков местные источники воды пересохли, а водохранилища перестали наполняться водой.

Последние годы власти Крыма решали вопрос, как наполнить водохранилища, однако активных действий не предпринимали. Прошлый и текущий годы выдались рекордно засушливыми, на полуострове пересохли даже устья горных рек. Из-за обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ с конца августа жители столицы Крыма, а также 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов получают питьевую воду по графику. Проблема нехватки воды затронула 179 тысяч человек.