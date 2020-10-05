Милиция очистила центральную площадь Бишкека от митингующих

Бишкек, 5 октября. Милиция в Бишкеке с использованием спецсредств оттеснила с центральной городской площади участников митинга против итогов парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Правоохранители применили для разгона митингующих резиновые пули, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Участники акции пытались оказать сопротивление, бросая в милиционеров камни. Многие митингующие в результате бежали на соседние с площадью улицы, часть из них ушла.

Сообщается, что двое силовиков получили ранения. По предварительным данным, их закидали камнями.

Митинг на площади Ала-Тоо, рядом с которой расположены здания парламента и администрации президента Сооронбая Жээнбекова, начался в понедельник утром. На него пришли около 2 тысяч человек — сторонников партий, которые не прошли в парламент Киргизии. Они потребовали отменить итоги голосования от 4 октября и провести повторное по выборам в законодательное собрание республики.