Европарламент пригрозил отменить безвизовый режим для украинских олигархов

Киев, 5 октября. Депутаты Европарламента намерены отменить безвизовый режим для некоторых украинских олигархов и политиков. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.



Соответствующее открытое письмо было направлено главе фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давиду Арахамии. Авторами письма выступили вице-председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель, докладчик в Европарламенте по вопросам Украины Михаэль Галер и евродепутат Раса Юкнявичене.

Так, евродепутаты указали Арахамии на то, что президент Украины Владимир Зеленский хотел построить «Украину своей мечты», в которой учителям платят достойную зарплату, а коррумпированные чиновники получают реальные тюремные сроки.

«Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия», — заявили авторы письма.

Кроме того, они отмечают, что действия некоторых украинских политиков угрожают предоставлению стране макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Также евродепутаты указывают на то, что уровень коррупции на Украине в 2020 году вернулся к отметке 2017 года.

«Что касается безвизового режима, это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС. Но все же мы оставляем за собой право налагать конкретный отказ в таких свободах отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности», — сообщили в Европарламенте.

Евродепутаты также подчеркнули, что в партии «Слуга народа» есть и честные депутаты, однако их — меньшинство. В Европарламенте уверены, что именно такие честные и прогрессивные депутаты «Слуги народа» должны стать главной опорой украинского правительства и «вернуть страну на путь демократизации».