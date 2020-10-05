Разин заявил, что Кудрявцева обманула суррогатную мать своей дочери

Москва, 5 октября. Телеведущая Лера Кудрявцева тщательно скрывает свое прошлое, а ведь в ее шкафу много скелетов, заявил продюсер, основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин в беседе с газетой «Московский комсомолец».

Ранее Кудрявцева дала интервью на YouTube-канале Ксении Собчак. При этом на многие вопросы о прошлом она отвечала уклончиво. Так, очень туманно Лера рассказала о знакомстве с Сергеем Ленюком и отношениях с Сергеем Лазаревым.

Разин заявил, что хочет вывести Кудрявцеву на чистую воду, чтобы попасть к ней на ток-шоу. Однако главную задачу он видит в том, чтобы Лера провела генетическую экспертизу между своим сыном Жаном и Сергеем Ленюком.

«Тогда все встанет на места. Я все время прошу ее это сделать, а она боится», — добавил музыкант

По его мнению, Жан совершенно не похож на Сергея.

«Но как два белых человека Кудрявцева и Ленюк родили темного мальчика? Как это возможно?» — поинтересовался он.

Разин отметил, что над Жаном из-за этого смеялись даже в детском саду, мол, сын не похож на отца.

«Серега Ленюк его 16 лет воспитывал, пока мама (Кудрявцева) делала карьеру. Скажите, это нормальное явление?» — возмутился он.

Продюсер добавил, что очень много для Кудрявцевой сделала мать Сергея Ленюка, которая «в конечном итоге умерла из-за всех этих переживаний». По словам Разина, отношение Леры к Жану очень не понравилось и коллеге Кудрявцевой по эфиру Отару Кушанашвили.

«Когда он узнал, что у Леры есть ребенок, обалдел. Наехал на Кудрявцеву, дескать, как можно так мало заниматься сыном? <...> После этого они в пух и прах разругались», — рассказал Разин.

Создатель «Ласкового мая» подчеркнул, что не верит в то, что Кудрявцева сама родила свою маленькую дочь.

«Ее беременную кто-то видел? У Леры были некоторые проблемы со здоровьем, Ленюк помогал ей, вылечил. Как она могла родить?!» — задался вопросом Разин.

Помимо этого, он утверждает, что на него якобы вышла некая женщина, которая называет себя суррогатной матерью и уверяет, что Кудрявцева до сих пор не отдала ей 20 тысяч долларов.

Отметим, что это подобные заявления в адрес Кудрявцевой Разин делал и ранее, и теледива даже подала на него в суд. 2 октября она сообщила в Instagram, что ее иск был удовлетворен.

«Я взрослый человек и обладатель недюжинного терпения, но иногда даже моему терпению приходит конец <…> Первый суд выигран. Идем дальше», — написала Кудрявцева.

По данным StarHit, ведущая хочет получить от продюсера 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации за оскорбление ее чести и достоинства.