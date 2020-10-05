Анна Семенович сообщила, что заразилась коронавирусом

Москва, 5 октября. Российская актриса и певица Анна Семенович заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

«Любимые, не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня», — пояснила певица.

По словам Семенович, заболевание протекает в бессимптомной форме, поэтому ей достаточно соблюдать режим самоизоляции. Артистка призвала всех использовать средства индивидуальной защиты, а также избегать мест с большим скоплением людей, отметив, что подобные меры позволят защититься от коронавирусной инфекции.

Ранее Семенович сообщила, что специалисты обнаружили у нее аллергию на яичный белок. Артистка призналась, что больше не сможет порадовать себя яичницей, омлетом или другими блюдами, включающими в себя куриные яйца. По словам артистки, новость об аллергии ее ужасно расстроили. Она также добавила, что аллергия на яичный белок может иметь самые разные проявления. У десяти человек, страдающих от этой проблемы, могут быть различные реакции на аллерген. Причем аллергия дает о себе знать далеко не сразу, а сила симптомов зависит от суммарного количества продукции из курицы