Историк Соколов рассказал, зачем стрелял в Ещенко

Санкт-Петербург, 5 октября. Находящийся под следствием доцент СПбГУ заявил, что надеялся успокоить звуком выстрела свою разбушевавшуюся любовницу Анастасию Ещенко, стало известно из выводов экспертов центра имени Сербского, зачитанных на судебном заседании по делу историка.

Эксперты признали, что на момент совершения убийства у доцента не было никаких психологических отклонений, а, значит, он был совершенно вменяем. Соколов признал свою вину, но заявил, что девушка спровоцировала его, устроив скандал.

«Она стала похожа на ведьму. Волосы растрепались. Чтобы успокоить ее, стал снимать на телефон. Она ушла. Меня трясло, я сел за компьютер, хотел прийти в себя. Через 40 минут она ворвалась в комнату с ножом, начала резать шарф со словами, что «ненавидит все, что со мной связано», — сообщает Соколов.

64-летний историк уверяет, что взял в руки ружье без намерения стрелять в любовницу — по его словам, хотел выстрелить в потолок, чтобы «успокоить» ее этим звуком.

«Ко мне пришла идиотская идея — хотел выстрелить, чтобы звук выстрела ее успокоил. Но она бросилась с ножом. Я поднял руку и просто выстрелил в ее сторону. Стрелять не собирался, но попал в голову. Очнулся от ощущения холода. Обнаружил себя у реки и подумал, что я чудовище», — вспоминает Соколов.

Громкое убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге. По данным следствия, историк Соколов застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина. Он выстрелил в девушку четырежды, каждый раз перезаряжая оружие. На следующий день он попытался избавиться от тела, расчленив его и собираясь утопить останки в реке Мойке. Позже подозреваемого задержали правоохранители, в рюкзаке у Соколова были обнаружены части тела убитой девушки.