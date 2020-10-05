Силовой возврат Карабаха под контроль Баку может решить судьбу Донбасса



Эксперты обсудили в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот», проазербайджанскую позицию Киева в нагорнокарабахском конфликте. Украинские политологи объяснили, как возврат территории Нагорно-Карабахской Республики под контроль Азербайджана может повлиять на ситуацию в Донбассе. А военные специалисты обсудили состав миротворческих сил, которые могут быть задействованы в урегулировании конфликта.

Киев между Арменией и Азербайджаном

Посол Азербайджана на Украине Эльмира Ахундова на прошедшем сегодня в Киеве брифинге поблагодарила украинских дипломатов и политиков за поддержку в войне с Арменией. Но в самом Киеве мнения относительно необходимости поддержки той или иной стороны расходятся, как среди депутатов, так и среди простых украинцев. Украинский политолог и директор Центра исследования общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун сказал, что разделение симпатий в данной ситуации вполне нормальное явление. Большая часть людей просто испытывает чувство сострадания к тем, кто гибнет на этой земле. Относительно позиции официального Киева он напомнил, что вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил о нейтралитете — он не будет помогать ни Армении, ни Азербайджану.

«Зачистка» Нагорного Карабаха как прецедент

Силовое взятие территории Нагорного Карабаха под контроль азербайджанскими военными может быть рассмотрено как прецедент для силового возврата Донбасса. Наблюдая за конфликтом, украинские власти присматриваются не столько к самим военным действиям, сколько к последующей реакции мирового сообщества. По словам украинского политолога Вячеслава Ковтуна, Украина сейчас является внимательным наблюдателем.

«Мы являемся наблюдателями за силовой попыткой воссоединения целостности государства. Никто не знает, чем это закончится. Но, в любом случае, это станет примером решения таких замороженных конфликтов. Мы наблюдаем за тем, что Россия устранилась от этого конфликта, хотя и она, и Армения входят в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Устранение России от этого конфликта — урок для тех, кто думал, что Россия своими жизнями встанет на их защиту», — заявил Вячеслав Ковтун.

Другой украинский политолог, эксперт Украинской политологической ассоциации Ринат Ковбасюк отмечает, что Украина в этой войне придерживается стороны Азербайджана потому, что Армению воспринимают как сателлит России. К тому же Украина всегда на высшем уровне поддерживала хорошие отношения с Азербайджаном. И страны всегда одинаково смотрели на идею территориальной целостности, особенно в случае с Донбассом и Крымом. Именно поэтому Киев больше склоняется к поддержке Баку, поскольку Азербайджан защищает свою территорию. Но эксперт все же заметил, что полностью все эти конфликты сравнивать нельзя. По его мнению, тот же Крым не является этнической территорией русских людей, как, например, Нагорный Карабах для армян. Тем не менее, по словам эксперта, Украина не собирается зачищать эти территории от других национальностей в случае возврата. Он убеждает, что власти Украины просто установят мир на территории ЛНР и ДНР, а затем привлекут к ответу тех, кто виноват в военных преступлениях.

Чьи миротворцы принесут мир?

Пока мировые лидеры наблюдают за военным конфликтом на Южном Кавказе и призывают стороны сесть за стол переговоров, враждующие рапортуют о своих «победах». Призывы международного сообщества к миру остаются неуслышанными. Все чаще заходит речь о введении миротворческих сил. Но кто должен быть в их составе? И ступят ли российские миротворцы на карабахскую землю? По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрия Швыткина, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проводит политику войны, подталкивая Азербайджан к продолжению военных действий.

«На мой взгляд, Турция, исходя из воинственных заявлений Эрдогана, будет и дальше проводить деструктивную политику. Его слова противоречат заявлениям России, Франции и Германии. При этом я не исключаю, что Турция станет одним из представителей миротворческой миссии. Но она явно вовлечена в этот конфликт и активно представляет одну из сторон», — сказал Швыткин.

В целом, миротворческие силы в Нагорном Карабахе, по словам эксперта, могут быть подключены только по согласию обеих враждующих сторон. Если такое решение примут, то миссия однозначно будет представлена не только российскими войсками.

Генерал-лейтенант запаса, в прошлом первый замкомандующего ВДВ России, а сейчас зампредседателя ДОСААФ России Николай Стаськов тоже убежден, что иначе конфликт не решить.

«Это, наверное, будет обязательный ввод миротворческих сил. Ведь 30 лет не принималось никаких решений. Это время было использовано для вооружения и поиска посредников. Сейчас эта машина заведена. Повод нашли, а нарушения всегда были. И, естественно, Азербайджан начал наступать. Много слышно о мирном и дипломатическом пути урегулирования. Но все конфликты, как правило, решаются только силовым способом. И сейчас тоже», — подытожил Стаськов.

Он также добавил, что вопрос состава миротворческих войск будет стоять достаточно остро потому, что участники миссии должны вызывать доверие и Азербайджана, и Армении.