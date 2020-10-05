Ковтун: Киев использует опыт Баку по зачистке непризнанных республик

Санкт-Петербург, 5 октября. Украина внимательно следит за действиями Азербайджана по возвращению под контроль территории Нагорно-Карабахской Республики, поскольку хочет использовать опыт военного решения межнациональной проблемы в своих целях. Об этом в эфире ФАН и Медиагруппы «Патриот» заявил директор украинского Центра исследования общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун.

В понедельник на площадке «Патриота» обсудили тему «Нагорный Карабах — путь к миру».

«Мы сейчас на Украине, как и вы в России, являемся наблюдателями за попытками силовым путем восстановить территориальную целостность. Ни я, ни вы не можете сказать, чем это закончится. Но этот пример станет для нас уроком. И это очень важно, потому что станет примером и уроком, после чего изменится позиция стран к разрешению вот таких отложенных замороженных конфликтов. И если Азербайджану удастся, тогда это будет для нас примером и уроком, как действовать нам», — сказал он.

При этом новое украинское руководство, считает Ковтун, интересует не только то, как с помощью военной агрессии можно решить проблему непризнанных республик, которые не смирились с госпереворотом в Киеве и борются за свою независимость. Украина также следит за реакцией западных стран на эту ситуацию и России, которая связана с Арменией Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее эксперты неоднократно подчеркивали, что обязательства России в рамках ОДКБ не распространяются на Нагорный Карабах, который даже сама Армения официально не признает.