Аронова показала шикарную растяжку на шоу Корчевникова

Москва, 5 октября. Актриса Мария Аронова доказала скептикам, что в фильме «Лед» ее не заменили дублершей в сцене со шпагатом. Она продемонстрировала шикарную растяжку в студии программы «Судьба человека».

Аронова стала гостем шоу журналиста Бориса Корчевникова. Одной из самых заметных ее ролей была роль тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной в фильме «Лед» и «Лед-2».

Когда героиня Ароновой заставляла хоккеиста Александра Горина (его играет Александр Петров) сесть на шпагат, парень отказался. Он заявил, что если у Шаталиной нет такой растяжки, то почему он должен растягиваться. На его глазах тренер садится на шпагат.

«Вот у меня родился вопрос, это вы или не вы в кадре?» — спросил Корчевников.

Аронова ответила, что оператор испортил такой важный момент.

«Да, сняли так, как будто дублер. А это я, я бы и тут села, но теперь в каждой программе сажусь. Люди скажут, что «совсем ополоумела, ей больше показать нечего», — пошутила Аронова.

Звезда решила, что все-таки сделает исключение для Корчевникова. Она элегантно приподняла подол своего платья-сорочки и опустилась на пол. Поклонники Ароновой отреагировали на видео со шпагатом, которое появилось на Youtube. Ее поступок вызвал фурор в Сети.