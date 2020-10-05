Испанские диетологи развеяли главный миф о кофе

Мадрид, 5 октября. Испанские диетологи, нутрициологи Клаудия Брассеско и Аитор Санчес развеяли главный миф о кофе. Ошибочно считается, что этот популярный напиток оказывает пагубное воздействие на организм человека, передает ABC.

Брассеско отметила, что кофе, наоборот, полезен: напиток усиливает защитный эффект против сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, снижает риск развития цирроза печени и некоторых онкологических заболеваний, улучшает чувствительность к инсулину.

Однако далеко не весь кофе полезен. Необходимо, по словам диетолога, обращать внимание на сорт, степень обжарки и помола зерна. Брассеско посоветовала выбирать для употребления арабику. А при покупке молотого кофе отдавать предпочтение натуральной обжарке, а не смешанной.

Нутрициолог заметила, что норма употребления кофе рассчитывается индивидуально по ряду показателей: учитываются, например, качество сна и наличие стресса. Однако оптимальный вариант, по ее словам, — 100–400 миллиграммов кофеина в день. Специалист напомнила, что вещество содержится не только в кофе, но также в чае и горячем шоколаде.

Санчес, в свою очередь, обратил внимание, что вредит организму не сам напиток, а сладости, с которыми его пьют.

«Самое вредное в кофе — это печенье, сахар и выпечка», — заключил он.

Британские ученые ранее предупредили, что употребление кофе натощак вредно, поскольку повышает уровень сахара в крови. Они посоветовали сначала плотно позавтракать.

А специалист компании «Кантата» Юлия Зайцева порекомендовала для сохранения насыщенного кофейного аромата использовать жестяные банки с плотным клапаном сверху. Такой способ хранения убережет кофе от разрушающего воздействия света и воздуха.