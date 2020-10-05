Медведь убил сотрудника цирка в Москве

Москва, 5 октября. Работник московского цирка на проспекте Вернадского погиб из-за нападения медведя. Об этом сообщила заместитель генерального директора цирка Татьяна Запашная, пишет «Газета.Ru».

По словам Запашной, все случилось очень быстро и неожиданно.

«Для нас это очень тяжело и сложно. Это беда, с которой мы должны справиться. Мы очень озабочены этим происшествием», — отметила она.

Как стало известно, мужчина зашел в вольер с медведем без сопровождения дрессировщика. Животное напало на сотрудника цирка. От полученной тяжелой травмы головы пострадавший скончался в реанимации 64-й городской клинической больницы.

На данный момент проводится расследование.

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