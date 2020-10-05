Главная героиня «Гадалки» шокирована снятием сериала с эфира

Москва, 5 октября. Главная героиня сериала «Гадалка» Екатерина Олькина, недавно снятого с эфира Первого канала, дала «ПолитЭксперту» свой комментарий по поводу прекращения трансляции.

Вместо «Гадалки», чьи семь серий телезрители успели увидеть, канал выпустил в эфир «Мосгаз. Формула мести». Актриса театра и кино, которая сыграла в сериале девушку с необычными способностями Люсю Некрасову, призналась, что вместе с телезрителями была шокирована внезапной сменой эфира.

«Я не располагаю информацией о причине прекращения эфира. Возможно, скоро на просторах интернета появится полная версия или Первый канал передумает. Мне никто ничего не рассказывал, нам не рассказывают, я тоже об этом узнала из Интернета», — призналась актриса.

Олькина рассказала, что сериал создавался талантливой командой с теплом и любовью. Актеры стараются не падать духом, потому что не хотят верить, что проделанная работа была выполнена напрасно.

«Я философски отношусь к этому вопросу, наш зритель останется с нами. Это событие повергло нас всех в шок, но раз есть вопросы у зрителя, значит все равно наша работа проделана не зря», — сказала артистка.

Сюжет детективного сериала «Гадалка» разворачивается вокруг майора Алексея Потапова, которого играет Михаил Пореченков, и девушки из провинции Люси Некрасовой. Они выступают в детективном тандеме и занимаются расследованием сложных преступлений. Отношения между коллегами складываются непросто: Люся делает выводы, основываясь на своих видениях, а Алексей привык верить только фактам.

Актер Михаил Пореченков ранее стал участником скандала с рекламной компанией Danone, которая якобы прекратила с ним сотрудничество из-за участия артиста в 2014 году в обстреле в Донецкой Народной Республике. Помощник Пореченкова назвал это обвинение «абсолютным бредом».