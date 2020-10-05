Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Нагорном Карабахе

Москва, 5 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Министры обстоятельно обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, высказали серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями и призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня», — говорится в сообщении.

Кроме того, министры подчеркнули важное значение действий сопредседателей минской группы ОБСЕ в соответствии с заявлением лидеров России, США и Франции.

Ранее президенты РФ, Франции и США призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия и приступить к переговорам без предварительных условий.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе начались боестолкновения между азербайджанскими и армянскими военными. В Азербайджане и Армении введено военное положение, а также объявлена мобилизация. Стороны сообщают о многочисленных убитых и раненых.