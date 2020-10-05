Валерий Газзаев: Лев Яшин достоин называться лучшим вратарем мира

Журнал France Football опросил около двухсот спортивных журналистов ведущих мировых изданий, которые выбрали символическую футбольную «Команду мечты». На каждую позицию — нападающий, полузащитник, защитник, было выбрано около десятка претендентов. Победители как раз и составят ту самую сборную мечты.

То, что в число претендентов вошел наш легендарный вратарь, чемпион Европы по футболу 1960 года, неоднократно отстаивавший на футбольных полях мира честь СССР в составе сборной Лев Иванович Яшин, я считаю вполне заслуженным.

Вообще Лев Иванович — это не просто легенда, это пример, лучший представитель профессионального спортивного мира, который показал, как именно надо служить своему Отечеству, своей стране, своему клубу и своей национальной сборной. Вот что я могу сказать. И действительно, из всех претендентов, чьи кандидатуры поданы журналистами, футбольными экспертами в состав так называемой футбольной «Команды мечты», именно Лев Яшин, которого с нами не стало в 1990 году, по праву является достойным кандидатом на звание лучшего вратаря мира во все времена.

Я не думаю, что те же самые Джанлуиджи Буффон, Эдвин ван дер Сар, Мануэль Нойер или Гордон Бэнкс, безусловно титулованные и знаменитые вратари, могут конкурировать с нашим Львом Яшиным. Может быть, кто-то из них, с точки зрения долголетия в футболе, и мог потягаться с ним. Но ведь есть и другие параметры, другие качества, которые определяют лучшего вратаря мира. Прежде всего, это мастерство, стабильная игра, достижения.

И самый, наверное, главный аргумент, это то, что Лев Иванович Яшин — единственный вратарь в мире за всю историю футбола, который был награжден «Золотым мячом» как лучший игрок Европы. Яшина же и до этого включали в состав мировой сборной по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. А ФИФА еще в 2002 году опубликовала список «Команды мечты», вписав туда Льва Ивановича.

Так что я считаю, что все это позволит экспертам проголосовать в декабре за кандидатуру нашего легендарного вратаря.