Путин поздравил Кадырова с днем рождения

Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения, а жителей Грозного — с Днем города. Об этом пишет KP.Ru.

В понедельник глава государства в режиме видеоконференции поздравил педагогов с Днем учителя и провел встречу с преподавателями и студентами педагогических вузов.

«Воспользуюсь тем, что мы с вами сегодня встречаемся и обсуждаем вопросы, связанные с образованием. Поздравляю всех жителей Грозного с Днем города, хочу пожелать им всего самого доброго, успехов вам, сегодня очень актуально здоровье и благополучие», — сказал президент.

Он также поздравил Кадырова с днем рождения. Главе Чеченской Республики 5 октября исполняется 44 года. Пост руководителя региона он занимает с весны 2011 года.

Минувшим летом Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии. Руководитель Чечни отметил, что это высокая оценка, «которая очень дорогого стоит».

Среди других наград Кадырова орден Доброты и «Золотая Звезда — Честь и Достоинство». Кроме того, ему присвоено звание «Заслуженный защитник прав человека».