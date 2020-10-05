Психолог рассказала, как вести себя с агрессивными ипохондриками

Москва, 5 октября. Семейный психолог Наталья Наумова рассказала Nation News, как вести себя в период пандемии с агрессивно настроенными ипохондриками.

Ранее в московском метрополитене избили кашлявшую женщину без маски. Мужчина набросился на нее с кулаками в вагоне состава, отошедшего от станции «Профсоюзная».

Психолог объяснила, что такие агрессоры, как правило, «охотятся за яркой эмоцией». Поэтому Наумова посоветовала спокойно реагировать на критику и объяснять причину кашля.

«Объясните, что просто поперхнулись и не болеете, тогда человек не будет переживать за свое здоровье, и ему станет стыдно за свои слова», — указала эксперт.

Ранее эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский посоветовал в период распространения инфекции избегать загруженных маршрутов общественного транспорта. Опасными местами во время пандемии, по его словам, являются также маленькие магазины, заведения общественного питания и учебные учреждения.

«Ридус» тем временем составил список эфирных масел, которые помогут справиться со стрессом. Например, масло лемонграсса способствует снижению чувства тревожности, которое особенно часто стало появляться у людей на фоне пандемии.