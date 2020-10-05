Дочь Ивана Урганта восхитила россиян снимком без бюстгальтера

Нью-Йорк, 5 октября. Старшая дочь Ивана Урганта Эрика восхитила подписчиков снимком в майке на голое тело.

Эрика регулярно выкладывает в своем Instagram снимки, которые зачастую вызывают большой ажиотаж со стороны подписчиков. Накануне дочь Урганта поделилась очередной порцией фотографий, на которых она позирует без нижнего белья. На снимках Эрика запечатлена в кожаном плаще красного цвета, под которым скрывалась короткая синяя юбка и белый топ с глубоким декольте.

Публикация дочери Урганта восхитила поклонников, которые оставили огромное количество комментариев, выразив восхищение ее красотой.

«Принцесса», — отмечает seveneleven.

«Ты такая конфетка», — отмечает gv.617.

«Богиня», — пишет daisyjesparza.

Стоит отметить, что дочь Урганта, в отличие от своих сверстниц из богатых семей, ведет весьма скромный образ жизни. Она не носит одежду люксовых брендов, не ездит на дорогих автомобилях, а все свободное время посвящает изучению современного искусства.