Стали известны новые подробности об исчезновении студентки в Севастополе

Севастополь, 5 октября. В Севастополе загадочным образом пропала молодая девушка. Пропажу связывают с московским бизнесменом, передает телеканал «360».

Об исчезновении девушки стало известно от ее сестры. Она рассказала, что студентка не выходила на связь с 29 сентября. Сестра говорит, что пропавшая вышла в море из бухты Круглая со взрослым мужчиной. Предположительно, с владельцем сети частных домов для престарелых в Москве.

Местный СК уже допросил подозреваемого мужчину. Тот сообщил, что девушка пропала во время купания. Сначала он рассказал, что во время выхода в море случился шторм, но потом отказался от показаний.

Сейчас студентку разыскивают следователи, сотрудники транспортной полиции и МЧС.

«Мы ищем свидетелей — видели ли их выход в море, где они стояли, где купались, слышали ли ссору и крики, не подходил ли к ним другой катер, не было ли других лиц, не пересаживали ли ее на другое судно», — сообщила мать пропавшей.

Однокурсники студентки полагают, что она была знакома с мужчиной, с которым вышла в море.