Отец потерявшей сознание на линейке школьницы рассказал об инциденте

Великие Луки, 5 октября. Отец школьницы, потерявшей сознание на линейке в Великих Луках в Псковской области, рассказал РЕН ТВ об инциденте.

Кирилл Михайлов сообщил, что семья живет рядом со школой, поэтому дома у девочки сразу услышали звуки сирен скорой помощи. Однако значения этому не придали.

Позднее из медицинской машины родителям позвонила сама ученица. Она сказала, что ей стало плохо.

«Получается, стояли на линейке, сегодня день учителя. 13 человек одновременно упали в обморок, подкосились ноги, потеряли сознание, в скорой уже пришли в себя. У них взяли анализы. Директор школы говорит, что это тепловой удар, но какой тепловой удар в октябре?» — удивился Михайлов.

В региональном Минздраве сообщили, что пока не располагают информацией о причинах произошедшего.

«Одни дети начали сознание терять, другие почувствовали себя не совсем хорошо», — уточнила председатель комитета здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

По ее словам, всех учащихся незамедлительно госпитализировали. Двое находятся в реанимации. Их состояние оценивается как средне тяжелое.

Ранее ФАН писал, что в Великих Луках 13 школьникам стало плохо на торжественной линейке в школе №7. Мероприятие было организовано в честь присвоения учебному заведению имени Антона Злобина, лейтенанта пограничных войск.