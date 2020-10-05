Минприроды отчиталось о защите водных объектов Калининградской области

Минприроды РФ отчиталось о ходе выполнения федеральной целевой программы по сохранению водных объектов в Калининградской области.

Почти вся Калининградская область находится на низменности вдоль берегов Преголи и нижнего течения реки Неман. В связи с этим особенностью региона стало избыточное увлажнение почвы. Здесь создано уникальное мелиоративное хозяйство, аналогов которому нет ни в России, ни в соседних странах. Система водозащитных дамб занимает 713,5 км и включает 114 насосных станций, отрегулированные водоприемники и магистральные каналы общей протяженностью 13,269 тыс. км. На осушенных и возделанных землях общей площадью 98 тыс. га находится более 90 населенных пунктов, где проживает порядка 80 тысяч граждан. Здесь хорошо развито и сельское, и лесное хозяйства. Исправность водозащитных дамб — важнейшее условие отвода воды и защищенности людей от наводнений. Именно на решение этого вопроса направлена в первую очередь ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» в Калининградской области. Как рассказал журналистам министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин, к настоящему моменту в рамках программы реконструировано пять дамб, состояние которых было критическим. Это правобережные дамбы рек Луговая, Ржевка и Шлюзовая, Немонин, а также левобережная дамба реки Немонин. Все пять сооружений к моменту реконструкции не выполняли своих функций, заросли кустарником и деревьями, придамбовые каналы заилились, а осушающие сети пришли в нерабочее состояние. После завершения работ от риска затопления защищено порядка 30,8 тыс. га территории, на которой проживает 2,96 тыс. человек.

Помимо реконструкции дамб, в Калининградской области ведется расчистка русел рек Прохладная и Инструч. Работы начаты в 2019 году в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» и должны быть завершены в 2021 году.

Исток реки Прохладная находится в болотном массиве Целау, далее она протекает по территории Гурьевского, Багратионовского и Правдинского районов Калининградской области и впадает Калининградский залив Балтийского моря. Общая протяженность водоема — 77 км, площадь водосборного бассейна составляет 1170 км².

«Состояние русла реки Прохладной сильно нарушено, характеристики не гарантируют прохождения паводков, берег и русло захламлены сухостойной растительностью, дно сильно заилено, вода имеет неприятный запах, — прокомментировал ситуацию журналистам Олег Ступин. — Расчистка русла реки направлена на улучшение экологического состояния, ликвидацию последствий загрязнения и засорения, а также предотвращение истощения водного объекта».

В рамках проекта берега Прохладной очищают от кустарников и мусора, а дно — от иловых отложений. В общей сложности будет очищено 17 км реки, к концу 2021 года со дна должны поднять порядка 112 тыс. м³ донных отложений.

Река Инструч — это правая составляющая реки Преголи (один из крупнейших водоемов региона). Инструч образует Преголи, сливаясь с рекой Анграпой у поселка Черняховск Черняховского района Калининградской области. Длина реки составляет 101 км, площадь бассейна — 1250 км². По всей протяженности водоема течению мешают поваленные деревья, кроме того, Инструч заболочена. После очистки русла в 2021 году будет восстановлена пропускная способность реки, в общей сложности по проекту со дна должны поднять 81,5 тыс. м³ донных отложений.

После завершения работ по очистке рек Инструч и Прохладной, в 2022 году в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» начнутся работы по очистке реки Каменки, заросшей водорослями и кустарником, из-за чего водоем регулярно затапливает соседние территории.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» в 39-м регионе реконструировано 54,3 км дамб. Из бюджета на восстановление объектов потрачено 571,847 млн рублей. А благодаря реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» в области очищено 33 км русел рек, стоимость работ — 109,8 млн рублей.