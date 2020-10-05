Противостояние Марса — 2020: что это такое, когда и где наблюдать

Этой осенью жители России смогут увидеть в ночном небе так называемое противостояние Марса. Когда и где можно будет наблюдать это явление, в комментарии ФАН рассказал российский астроном и популяризатор науки, профессор РАН Дмитрий Вибе.

Он объяснил, что подразумевают под словосочетанием «противостояние планеты».

«Противостоянием формально называют момент, когда планета оказывается точно за Землей по отношению к Солнцу. 13–14 октября как раз будет такой момент для Марса. Но хорошие условия для видимости [планеты] были и до противостояния Марса, и будут после», — сказал Дмитрий Вибе в комментарии Федеральному агентству новостей.

В дни противостояния планету будет отчетливо видно с Земли. А с помощью любительского телескопа можно разглядеть даже полярные шапки Марса — области вокруг полюсов планеты, где, по данным исследователей, есть лед и замороженный углекислый газ.

«В эти дни, когда Марс на минимальном расстоянии от Земли, он наиболее ярок, он имеет наибольший видимый размер. Если сейчас посмотреть на Марс в даже не очень большой любительский телескоп, можно увидеть на его поверхности темные детали и полярные шапки. Собственно говоря, этим явление астрономов-любителей к себе и привлекает. Сейчас максимально удобные и максимально результативные наблюдения Марса можно проводить», — объяснил Дмитрий Вибе.

Противостояния Марса происходят с частотой в чуть более двух лет, однако среди них есть так называемые «великие противостояния», добавил астроном.

«Дело в том, что Марс вращается по довольно вытянутой орбите. Поэтому моменты противостояния иногда попадают на те времена, когда Марс максимально близок к Солнцу и Земле, а иногда — попадают на моменты максимального удаления Марса. И, в зависимости от этого, противостояние может быть удобным или неудобным для наблюдений. Формально противостояние повторяется примерно каждые два года — не точно два, а около двух лет», — сказал Вибе.

«Великие противостояния» происходят гораздо реже — с частотой в 15–17 лет.

«То, что повторяется через 15–17 лет — это великие противостояния, когда Марс на минимальное расстояние проходит к Земле. Такое явление было в 2018 году. Нынешнее противостояние не сильно от великого отличается, и при этом условия для наблюдения очень удобные: Марс высоко над горизонтом и очень хорошо виден», — резюмировал Дмитрий Вибе.

Астроном добавил, что наблюдать за противостоянием Марса можно будет из любой точки России.

Напомним, в июле 2020 года ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Согласно расчетам NASA, марсоход достигнет планеты 18 февраля 2021 года. Ему предстоит поиск следов микроорганизмов в кратере Йезеро.