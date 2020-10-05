Федот Тумусов: Сценарии карантина напрямую зависят от поведения россиян

Как стало известно, московские власти разработали три сценария ужесточения коронавирусных ограничений. Самый радикальный из них, — в случае, если эпидемиологическая ситуация за ближайшие две недели в столице не улучшится, предполагает повторение весенних ограничений, вплоть до введения строгой изоляции с пропускным режимом.

Примеру Москвы могут последовать и регионы, которые самостоятельно регулируют вопросы с введением мер против распространения COVID-19.

Как банально бы ни звучало, но любой сценарий введения карантинных мер, жестких или не очень, зависит от каждого из нас: от того, как мы будем соблюдать меры безопасности. Они элементарны — начиная с использования масок, антисептической обработки рук и предметов, которых мы касаемся.

Когда начиналась первая волна, и власти, и граждане многого не знали о новом вирусе и о том, как с ним бороться. Больницы не были готовы, лекарств не было, вакцины не было. Угроза нависала серьезная, и в условиях неготовности всей системы государство приняло превентивные меры самоограничения, самоизоляции — то, что можно назвать карантином. Во многом благодаря этим мерам мы относительно мягко прошли первую волну пандемии.

Сейчас ситуация другая. Не то чтобы люди потеряли чувство страха, на самом деле и чаще мы видим безалаберность. Люди подумали: прошли легко и можно расслабиться. На самом деле рискует каждый. Болезнь коварная, приближается сезон, когда больше всего люди болеют простудными заболеваниями, иммунитет ослабевает, и вероятность заразиться коронавирусом увеличивается. Беспечность может здорово подвести.

Сейчас цифры по заболеваемости растут, эпидемиологическая ситуация ухудшается и, если это будет продолжаться, государство вновь будет вынуждено прибегнуть к жестким ограничительным мерам в целях обеспечения безопасности населения. Но, думаю, до этого не дойдем. Чувство самосохранения перевесит, надеюсь, у каждого гражданина.

Сценарии развития событий могут быть самые разные. Некоторые эксперты предрекают некоторый рост заболеваемости в октябре, затем выход на плато и дальнейший спад. Другой сценарий говорит, что будет подъем, и показатели превысят даже те, что были весной и летом, то есть катастрофический. Еще один сценарий предполагает, что ситуации остановится, стабилизируется на сегодняшнем уровне и дальше пойдет на спад. Вот вижу три сценария, других нет.

Если сравнивать две так называемые волны пандемии, то сегодня мы обеспечены средствами индивидуальной защиты. У нас есть оборудование, медицинские технологии, позволяющие лечить самых тяжелых больных, спасать человека в самой сложной ситуации. Но надо понимать, что болезнь у каждого человека протекает индивидуально и зависит от состояния иммунной системы. Это не отменяет того, что наиболее уязвимые категории населения должны беречься всеми силами. Хорошо, что собственники некоторых торговых точек поняли, что лучше обеспечить покупателей на входе масками и перчатками, чем подвергать их здоровье опасности. Но выдачу бесплатных масок везде, где есть скопления людей, госбюджет не потянет.

В Госдуме мы сейчас обсуждаем бюджет. Бюджеты прошлого года мы рассмотрели и приняли специальные постановления и законы, теперь приступаем к работе по бюджету на следующий год. Мы должны заложить достаточно хорошие бюджеты, чтобы наша система медицины могла реагировать на самые острые проблемы.

Самое главное — обеспечить плановое лечение россиян, которое из-за коронавируса было приостановлено, — этого нельзя допустить. Параметры запланированного бюджета для этого, по моему мнению, недостаточны, будем работать.