Эксперт призвал судить Михаила Горбачева за развал Советского Союза

Москва, 5 октября. Конфликт в Нагорном Карабахе является результатом политики Михаила Горбачева, заявил журналист Федеральной национально-культурной автономии греков в России Никос Сидиропулос в эфире медиацентра «Патриот».

«Михаил Горбачев и его окружение, которые пожертвовали интересами своего государства ради эфемерных идей всеобщего блага и личных выгод», — заявил греческий журналист.

Позиция Горбачева, по его словам, привела к тому, что вначале отдельные представители национальных элит республик СССР заговорили о национальном суверенитете, а потом отделившиеся республики вошли в союз с бывшими противниками СССР. И поведение Турции в нагорнокарабахском конфликте является завершающим этапом того периода.

«Когда я был в сентябре 1987 года в Армении, все простые люди говорили, что вопрос с Карабахом решен — Горбачев дал добро, Карабах будет армянским официально. Там наши люди — Ситарян, Аганбегян, папа Шахназарова Георгий Шахназаров, они все это решили. Но я им сказал: так не получится, дорогие наши армянские братья, никто просто так ничего не дает. И ваши армянские интеллигенты, которые подняли это знамя, все эти Стамболцяны, Капутикяны, Палояны посмотрят, что это кровь и страдания», — заявил Никос Сидиропулос.

Комментируя заявление Михаила Горбачева о том, что армяне и азербайджанцы должны сами договориться между собой, Никос Сидиропулос рекомендовал последнему лидеру СССР помолчать.

«Советского Союза, увы, нет. И нам очень не повезло, что последним руководителем СССР был Михаил Горбачев. Его позиция и тех людей, которые тогда принимали решение, заслуживают отдельного трибунала. Потому что, когда руководитель государства не знает, что в Вильнюсе творит начальник гарнизона, когда занимали телестанцию. Его спрашивают об этом, он говорит, что не знает. Что происходит в Тбилиси — тоже не знает. Шеварднадзе должен лететь в Тбилиси, но так и не полетел, потому что они выясняли отношения с Потиашвили, в результате мы получили 9 апреля. 9 апреля, Карабах, моя родная Алма-ата в декабре 1986 года, потом Сумгаит, потом этот Рафик Нишанов, клубнику они там не поделили. Это у нас такие правители были, они ничего не знали о том, что вся страна полыхает в национальных конфликтах», — с горечью вспоминает Никос Сидиропулос.

Греческий журналист считает, что Россия должна закрыть эту позорную страницу в своей истории, и предпринимать более активные действия на международной арене, в том числе для завершения конфликта в Нагорном Карабахе и пресечения экспансионистских устремлений Турции.