Армия обороны Нагорного Карабаха объявила о тактическом отступлении

Ереван, 5 октября. Армия Нагорно-Карабахской Республики проводит временное отступление. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян на своей странице в Facebook, пишет Радио Sputnik Армения.

Так, чтобы избежать лишних потерь и затем нанести большой урон по противнику, на некоторых направлениях фронта Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики отвела свои войска. Также Погосян заявил, что «недалек тот день, когда армия противника начнет отступать».

«Решение уже принято, мы не остановимся», — написал он.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября из-за массовых обстрелов, в которых Баку и Ереван обвиняют друг друга. За основными событиями каждого дня можно наблюдать в текстовой трансляции ФАН.