Лукашенко пообещал «взяться» за грузопоток из Литвы и Латвии

Минск, 5 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем государственного таможенного комитета Юрия Сенько пообещал «взяться» за грузопоток из Литвы и Латвии. О переговорах сообщает «БелТА».

На встрече был поднят вопрос переориентации грузовых потоков из стран Прибалтики. Лукашенко обратил внимание, что около 40% грузовых перевозок в белорусские города осуществляются из Латвии и Литвы. Подобная тенденция, по словам белорусского лидера, не устраивает Минск.

«Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что Москва и Минск проводят консультации на тему масштабной переориентации грузовых потоков из литовских портов в российские распределительные центры. В качестве основного варианта альтернативы рассматривается порт «Усть-Луга», расположенный в Ленинградской области.

По словам Лукашенко, Белоруссия обладает мощными логистическими центрами, которые позволят быстро и эффективно провести переориентацию различных грузов из Прибалтийских стран. Он напомнил, что Минск может предоставить свои логистические услуги перевозчикам из государств ЕАЭС.

«Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси», — заметил белорусский лидер.

Лукашенко также призвал страны Европейского союза не угрожать Минску новыми санкциями, поскольку он может дать достойный ответ на подобные выпады. Он напомнил, что ограничительные меры против Литвы сильно ударят по ее экономике, поскольку белорусские транспортные потоки формируют около 30% всего бюджета этой страны.

Ранее Латвия, Литва и Эстония ввели в отношении Минска новые санкции. В «черный список» попали более 100 белорусских чиновников. Граждане, в отношении которых были приняты ограничения, не смогут въехать на территорию прибалтийских стран.