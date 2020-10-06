Пожар поставил USS Bonhomme Richard на грань списания

Большинство аналитиков сходятся на том, что американский универсальный десантный корабль Bonhomme Richard (LHD-6), переживший минувшим летом пятидневный пожар, скорее всего, ожидает списание. Причем ВМС США в ближнесрочной перспективе не смогут возместить эту утрату другим аналогичным по назначению боевым кораблем. К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший ситуацию с американским десантным «погорельцем».

«Остов судна почти выпотрошен»

12 июля 2020 года примерно в 8.26 по местному времени (18.26 по московскому) на стоявшем у причала военно-морской базы Сан-Диего Bonhomme Richard (LHD-6) было обнаружено возгорание.

Это был далеко не первый пожар из числа случившихся на универсальных десантных кораблях (УДК) U.S. Navy. Но именно возгорание на 40 000-тонном LHD-6, до недавнего времени являвшегося флагманским кораблем третьей ударной экспедиционной группы ВМС США, впервые привело к столь тяжелым последствиям, что они поставили под сомнение вероятность возвращения УДК в строй.

Если ранее время, необходимое для тушения пожара на подобных единицах U.S. Navy, исчислялось максимум несколькими часами, то на Bonhomme Richard с огнем пришлось бороться пять дней. Пламя, а также тоннами заливаемые внутрь полыхающих корабельных отсеков вода и пена, причинили УДК множество повреждений. Полностью выгорела со всем своим содержимым надстройка «остров». Уничтоженной оказалась боевая информационно-управляющая система корабля, да и вообще все компьютерное «хозяйство» УДК. Так или иначе пожар затронул 11 из 14 палуб гигантского УДК. Фактически единственными не пострадавшими от огня зонами внутри корабельного корпуса остались лишь машинные отделения и топливные танки.

Проще говоря, выше ватерлинии Bonhomme Richard превратился в груду деформированных и закопченных конструкций.

«Остов судна почти выпотрошен», — мрачно резюмировал посетивший в Сан-Диего «погорельца» начальник штаба ВМС США адмирал Майк Гилдей.

В ходе борьбы с пожаром на злосчастном УДК пострадали 63 человека — 40 моряков и 23 гражданских. Жертв, к счастью, удалось избежать.

Бюджет далеко не резиновый

О возможных причинах, приведших к возгоранию, и том, как пожар на Bonhomme Richard вызвал в Штатах кризис доверия к собственным ВМС, ФАН уже писал. Чтобы не повторяться, подробно на этих аспектах драмы с LHD-6 мы сейчас останавливаться не станем. Зато о возможной дальнейшей судьбе Bonhomme Richard поговорить определенно стоит. Тем более, что эта тема по понятным причинам пользуется повышенным вниманием американских интернет-ресурсов, включая и сайт United States Naval Institute.

Прежде всего следует понимать, что выход из строя почти завершившего капитальный ремонт и модернизацию Bonhomme Richard, конечно, не влечет за собой критического ослабление U.S. Navy и United States Marine Corps. В то же время масштабный пожар на УДК «прожег» изрядную «дыру» как в оргштатных структурах ВМС США и американского Корпуса морской пехоты, так и в планах использования Пентагоном LHD-6, способного высаживать на необорудованное побережье полностью укомплектованный экспедиционный батальон морской пехоты, а также служить плавучим аэродромом для новейших малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II. Естественно, американские генералы и адмиралы не хотят лишаться LHD-6, постройка которого, по некоторым сведениям, в ценах 1997 года обошлась в сумму, превышающую 750 млн долларов. Наконец, «реанимация» «погорельца» многими в ВМС США рассматривается как вопрос престижа.

При всем при этом бюджет даже мощнейших американских ВМС далеко не резиновый. Возвращение в строй Bonhomme Richard может оказаться не выгодным с точки зрения рентабельности. Например, именно по этой причине в конце концов была списана пострадавшая от поджога (!) в 2012 году американская атомная подводная лодка Miami (SSN-755), чье полное восстановление, по мнению экспертов, обошлось бы государству в 700 млн долларов.

С оглядкой на этот факт, американские аналитики озвучивают четыре возможных варианта последующей судьбы LHD-6.

Успех маневра не гарантирован

Начнем перечисление с варианта, предусматривающего восстановление корабля. Насколько сие возможно — пока абсолютно непонятно, ибо до сих пор еще не закончено полное освидетельствование состояния Bonhomme Richard после пожара. Продолжаются и инициированные разными американскими ведомствами сразу четыре расследования обстоятельств пожара на УДК. Соответственно, ждать раньше декабря озвучивания окончательной стоимости ущерба, нанесенного пожаром УДК, точно не стоит. В ожидании этого момента та часть экипаж Bonhomme Richard, которую еще не расписали по другим кораблям, вяло очищает недра УДК от копоти и искореженного железа, попутно демонтируя более-менее целые корабельные системы.

В случае, если все же будет принято решение о полном восстановлении УДК, ему придется срезать практически все конструкции выше ангарной палубы, после чего на их место смонтировать новые. То есть речь идет ни много ни мало о масштабной перестройке всего корабля.

Заметим, что для упомянутой операции придется отбуксировать лишенного хода «погорельца» из Сан-Диего через Панамский канал на верфь Huntington Ingalls Industries города Паскагула в Миссисипи, которая в 1997-м и спустила Bonhomme Richard на воду. Провернуть такое не столь уж просто. Впрочем, столь же непросто организовать доставку крупногабаритных новых корпусных секций из Паскагула через тот же Панамский канал в Сан-Диего.

Дальше — веселее. На западном побережье США все сухие доки, способные принять LHD-6, заняты на многие месяцы вперед. Впихнуть в один из них на год (а скорее всего — на более долгий срок) Bonhomme Richard — задачка крайне нетривиальная. В Паскагуле отыскать свободный сухой док для УДК несколько проще. Зато у предприятия Huntington Ingalls Industries, заваленной заказами, может не отыскаться нужного количества свободного персонала, который можно было бы задействовать на «реанимации» Bonhomme Richard.

Наконец, остается неясным вопрос с возможностью финансирования восстановления УДК. Дело тут не только в том, что до сих пор неизвестен размер ущерба, причиненного кораблю. Уже сейчас понятно, что изыскать нужную сумму на «реанимацию» LHD-6 в пределах имеющихся на текущий момент у ВМС США средств невозможно. Дополнительные ассигнования на флот можно получить только «продавив» их через Конгресс. Успех такого маневра сейчас, мягко говоря, не гарантирован.

«Нафталин», новинка или ничего?

Второй возможный вариант дальнейшей судьбы LHD-6 выглядит так: корабль отправляется на слом, а вместо него Пентагон использует вытащенный «из нафталина», то есть — из резерва, один из универсальных десантных кораблей типа Tarawa постройки конца 70-х годов прошлого века. Но тут сразу всплывает несколько «но», превращающих вариант №2 в весьма маловероятный. «Таравы» уступают по размерам, а уж тем более — по техническому оснащению УДК типа Wasp, к которым относится Bonhomme Richard. На «оживление» выведенных в резерв УДК тоже придется немало потратиться. При этом нести F-35 «Таравы» не могут.

Третий вариант развития событий: выгоревший УДК списывается, а вместо него ВМС заказывают еще один новейший УДК типа America. Между прочим, корабли этого типа сейчас являются крупнейшими УДК в составе U.S. Navy.

«Вам лучше потратить деньги на покупку совершенно нового корабля и получить возможность использовать его на протяжении последующих 30–40 лет, чем стараться восстанавливать старый», — заявил известный американский морской аналитик Сэл Меркольяно.

Замечательная идея… Если, конечно, забыть о том, что график постройки «Америк» давно сверстан, а средства на постройку еще одного такого УДК придется тоже «пробивать» через Конгресс. Ну и самое «замечательное» в идее постройки нового УДК, это его стоимость — головная в серии своих «систершипов» America (LHA-6) обошлась американским налогоплательщикам в ценах 2014 года в 3,4 млрд долларов!

Наконец, четвертый вариант — Bonhomme Richard сдается в металлолом, а вместо него ВМС… ничего не получают. Что наносит серьезный ущерб как престижу U.S. Navy, так и возможностям ВМС США по использованию экспедиционных сил, но зато экономит государству колоссальное количество средств.

Пока большинство аналитиков сходится на том, что это наиболее вероятный вариант.