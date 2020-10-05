Манукян потребовал наказать Наргиз, которая предпочла Гитлера Фадееву

Автор публикаций о шоу-бизнесе блогер Вадим Манукян шокирован поступком певицы Наргиз Закировой, которая «предпочла» своему бывшему продюсеру Максиму Фадееву нацистского фюрера Адольфа Гитлера. Эпизод со скандальным выбором стал частью очередного выпуска YouTube-шоу Дениса Ковальского «День со звездой» под названием «Наргиз — обо всем, кроме Фадеева».

Во время шоу Ковальский предлагал певице выбрать по фотографиям из предложенных пар того, кто ей ближе по духу. Последней парой оказались продюсер Максим Фадеев, с которым Наргиз недавно со скандалом рассталась, и Адольф Гитлер. Секунду поразмышляв и выругавшись, Наргиз предпочла Гитлера.

Продюсер Иосиф Пригожин уже предложил привлечь обоих участников программы к ответственности за оправдание нацизма и экстремизм, а Ковальский предусмотрительно ограничил доступ к этому выпуску своего шоу на YouTube.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян солидарен с Иосифом Пригожиным в том, что и создателя шоу, и саму Наргиз стоит проверить правоохранительным органам.

Верните память. Колонка Вадима Манукяна

Монотонный вечер воскресенья был нарушен звонком от Иосифа Пригожина, который мне сразу сказал:

«Видел, что произошло?»

И я увидел отрывок из YouTube-шоу Дениса Ковальского, в котором под смех ведущего и фразу «остались только милые люди» Наргиз Закирова внезапно выбрала фото Гитлера, а не своего бывшего продюсера Фадеева.

Ужас ситуации в том, что на чаше весов были Гитлер и человек, в котором текут еврейская и цыганская кровь. И, выбирая между палачом и потомком народов, по вине Гитлера едва не подвергшихся полному истреблению, у Наргиз не дрогнула рука.

На вопрос ведущего: «Есть ли выбор вообще?» она уверенно ответила:

«Конечно, есть».

И со словами: «Я выбираю вот его» потянулась к портрету Гитлера.

Сам ведущий, ни капли, не смутившись сказал:

«Ну, мне нравится, что ты честная. Извини, что мы тебя поставили в такую ситуацию, но зато ты ответила честно».

И все это под хохот в студии.

Безусловно, увиденное меня шокировало. Я просто не поверил, что подобное возможно в наши дни, в стране, которая потеряла десятки миллионов жизней в результате зверств немецко-фашистских захватчиков, что все это происходит в год 75-летия Победы…

Как она могла себе позволить сделать этот выбор?! (Я уж не говорю, как ведущий вообще мог предложить подобную альтернативу?!)

Еще пару лет назад Наргиз пела песню «Верните память». Куда же исчезла ее память? Хотя, судя по тому, что она потом чуть ли не оправдывалась за исполнение той композиции, у меня к ней вопросов особо-то и нет. Свои выводы об этой певице я сделал уже давно. А выходка на шоу Ковальского лишь поставила для меня точку в моем к ней отношении.

Финальные слова в этом эпизоде, которые произнесла Наргиз, только добавляют этой истории красок:

«Теперь про меня скажут, что я фашист. Алкоголиком, наркоманом и русофобом я уже была, а сейчас скажут — что я фашист».

Думаю, чтобы про нее всего этого не говорили, в ответ на провокацию с фотографией Наргиз просто обязана была послать ведущего куда подальше или, несмотря ни на что, перешагнув через себя, выбрать Фадеева. Третий путь, на мой взгляд, уголовно наказуем, но именно по нему почему-то предпочла пойти Наргиз. К ведущему, который позволил себе предложить выбор между Гитлером и Фадеевым, повторю, вопросов не меньше, а значительно больше, чем к героине шоу.

Но вернемся к звонку Иосифа Пригожина. Он сказал по поводу этой истории абсолютно верные слова, которые кажутся очевидными, но, оказывается, не всем:

«Представляешь, в год 75-летия Великой Победы выбрать Гитлера вместо Фадеева, деды и прадеды которого воевали на войне, защищая нашу Родину! Она сравнивает Фадеева с Гитлером и выбирает Гитлера! Это просто поддержка фашизма и его пропаганда!»

Так вот, я подписываюсь под каждым словом Иосифа Пригожина.

Вспомните, когда 9 Мая проходила акция с виртуальным «Бессмертным полком», какие-то личности, которых иначе как отщепенцами не назовешь, начали загружать фотографии Гитлера и других идеологов людоедства. Через короткое время всех этих «шутников» нашли, и по каждому уголовное дело было доведено до конца. Скандальная история с Наргиз, на мой взгляд, ничуть не лучше. Подобные шутки, да еще с использованием Интернета, недопустимы, а если будет соответствующее заключение лингвистов и окажется, что там есть состав преступления, еще и преступны.

Адвокат Сергей Жорин сказал, на мой взгляд, абсолютно юридически обоснованные слова на этот счет:

«Здесь может быть состав преступления: как пропаганда фашизма, так и экстремизм, потому что в данной ситуации нужно принимать во внимание происхождение Максима Фадеева — у него есть еврейские корни, есть цыганские. И ролик нужно рассматривать в контексте. Возможно, правоохранители захотят провести лингвистическое исследование. Что значит реплика «выбираю»? На одном снимке — Адольф Гитлер, уничтожавший людей по национальному признаку, на другом — Максим Фадеев, терпимый и толерантный человек, представитель именно тех национальностей, которые уничтожал Гитлер. Нужно понимать, что конкретно имела в виду Наргиз, говоря «я выбираю»!»

Согласен с этим мнением. Считаю, что правоохранительные органы не должны пройти мимо этой истории. На мой взгляд, здесь есть основания для проверки на наличие состава преступления по статьям за реабилитацию нацизма, а, возможно, и за экстремизм. Думаю, подобные выходки не должны оставаться безнаказанными.