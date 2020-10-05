Асмус отменила съемки из-за «адской» сыпи по всему телу

Москва, 5 октября. Звезда комедийного сериала «Интерны» Кристина Асмус пожаловалась на аллергию. Актрисе даже пришлось отказаться от съемок. Об этом она написала в Instagram.

По словам Асмус, с самого утра «что-то пошло не так». Она проснулась очень рано, глянула в зеркало и «чуть не упала в обморок».

Актриса добавила, что «лицо, шею и спину адски высыпало». Артистка добавила, что у нее никогда не было особых проблем с кожей, потому что она тщательно ухаживает за ней.

«Еду в клинику. Аллергия, иммунитет, реакция на антибиотики или сглаз это, я не знаю. Надеюсь, что этот кошмар ненадолго», — написала Асмус.

У Асмус очень плотный рабочий график, из-за чего звезда даже не попала на 1 сентября к своей дочери. Девочку в первый класс отвел папа Гарик Харламов.

После расставания с шоуменом Харламовым у Асмус стало еще больше проектов. Ее пригласили вести развлекательную программу «Золото Геленджика».

Актриса также снялась в фильме режиссера Алексея Учителя «Китобой». За эту роль Асмус раскритиковали в Сети, ей напомнили про последствия съемок в скандальном фильме «Текст». В СМИ даже появилась информация, что у Учителя и Асмус роман.